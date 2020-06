PSSI Susun Program Timnas Senior

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Teknik PSSI, Indra Sjafri mengatakan pihaknya akan segera susun program latihan untuk Timnas Indonesia senior. Sebab, squad Garuda akan memiliki beberapa agenda akhir tahun ini.

Yang pertama adalah sisa tiga pertandingan di Grup G, Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Sebagaimana diketahui, AFC telah merilis jadwal terbaru ajang tersebut setelah sempat ditangguhkan karena adanya wabah Covid-19.

Pada jadwal terbaru, Timnas Indonesia akan tandang ke Thailand yang berlangsung pada 8 Oktober 2020. Pada 13 Oktober 2020, giliran Uni Emirat Arab (UEA) yang dijamu Pasukan Merah Putih. Lalu, Timnas Indonesia akan bertandang ke Vietnam pada laga terakhir Grup G yang akan berlangsung pada 12 November mendatang.

Baca Juga: PSSI Siapkan Timnas Hadapi Tiga Laga Terakhir Kualifikasi Piala Dunia

Selain itu, squad Garuda juga akan berkompetisi di Piala AFF 2020 yang menanti pada November 2020. Namun, jadwalnya berpeluang bertabrakan dengan ajang Liga 1 2020 jika kembali digelar pada Oktober 2020.

"Ketua Umum PSSI memberi arahan kepada kami (Departemen Teknik) serta tim pelatih supaya merencanakan program persiapan Timnas Senior Indonesia," kata Indra dalam keterangan resminya Senin (8/6/2020).

"Setelah mengikuti ajang ini tidak berselang lama Timnas Indonesia juga akan turun di Piala AFF yang direncanakan mulai bulan November 2020," lanjut mantan pelatih Timnas Indonesia U-19 dan U-23 itu.

Saat ini Timnas Indonesia menduduki posisi juru kunci klasemen Grup G. Meski peluang lolos ke babak selanjutnya sudah tertutup, PSSI ingin Indonesia mendapatkan hasil terbaik demi ranking FIFA.

Baca Juga: Indra Sjafri Beberkan Alasan Dilanjutkannya Liga 1 dan Liga 2

"Ketua Umum PSSI menaruh perhatian tinggi, agar peringkat Indonesia membaik. Setidaknya menembus ranking 150 FIFA," ujar Pelaksana tugas Sekjen PSSI, Yunus Nusi.

Saat ini, Indonesia berada di peringkat 173, di bawah Singapura yang menghuni peringkat 157, Malaysia (154), Myanmar (136), Filipina (124), Thailand (113), dan Vietnam (94).

Meski demikian, AFC masih akan terus memantau perkembagan kondisi yang saat ini hampir seluruh dunia mengalami pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan mereka ingin memastikan keselamatan para pihak yang terlibat seperti pemain, pelatih, panitia pertandingan, penonton, dan lain-lainnya. Sehingga jadwal yang dirilis tersebut masih bisa diubah jika dalam keadaan darurat.

Saat ini, Timnas Indonesia masih berada di posisi terbawah klasemen Grup G karena mengalami lima kali kekalahan di lima laga sebelumnya. Squad Garuda dipastikan tersingkir dari Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia.

Jadwal Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2022:

8 Oktober 2020: Thailand vs Timnas Indonesia

13 Oktober 2020: Timnas Indonesia vs Uni Emirat Arab (UEA)

12 November 2020: Vietnam vs Indonesia