Kokoh di Puncak Klasemen, Barcelona Perlebar Jarak dengan Madrid

Jakarta, Beritasatu.com - Barcelona kembali melakoni pertandingan setelah musim tertangguhkan karena pandemi Covid-19 dengan kemenangan meyakinkan. Hal ini semakin memperlebar jarak keunggulan seterunya Real Madrid sekaligus kokoh di puncak klasemen Liga Spanyol (La Liga).

Bertandang ke Son Moix yang tribunnya kosong tanpa penonton, pada Sabtu setempat atau Minggu WIB (14/6/2020), dua assist yang ditutup satu gol Lionel Messi menyokong Barcelona menang telak 4-0 atas tuan rumah Mallorca.

Kemenangan itu membuat Barcelona kini mengoleksi 61 poin unggul lima poin atas Real Madrid yang berada di posisi kedua. Madrid baru akan memainkan pertandingan pekan ke-28 menjamu Eibar pada Minggu setempat (Senin dini hari WIB).

Angin segar juga bertiup bagi kubu lain di Catalunya, Espanyol, yang beberapa bulan terakhir menduduki posisi juru kunci klasemen. Espanyol menang 2-0 melawan Alaves untuk menjaga asa menghindari degradasi. Espanyol memang tak beranjak dari dasar klasemen, tetapi dengan raihan 23 poin kini mereka cuma perlu empat poin untuk mengeluarkan diri dari zona degradasi.

Kekalahan Mallorca dari Barcelona serta hasil negatif lain yang dialami dua pesaing Espanyol, Celta Vigo dan Leganes, memberi suntikan semangat bagi tim besutan Abelardo itu untuk tetap bertahan di kasta tertinggi.

Celta Vigo, tim penghuni urutan ke-17, dikalahkan tamunya Villarreal dengan skor 0-1, sedangkan Leganes tunduk 1-2 di tangan Valladolid.

Espanyol kini punya raihan poin yang sama dengan Leganes (23) di peringkat ke-19, tertinggal dua poin dari Mallorca (25) di urutan ke-18 dan tiga poin dari Celta (26) yang ada di bibir jurang degradasi alias posisi ke-17.

Selain pertandingan Real Madrid kontra Eibar, rangkaian pekan ke-28 Liga Spanyol masih menyisakan dua laga lain yakni Athletic Bilbao menjamu Atletico Madrid dan Real Sociedad menghadapi Osasuna.

Jika laga Real Madrid masih mempengaruhi perburuan gelar juara, dua pertandingan lainnya sangat berpengaruh terhadap persaingan memperebutkan tiket ke Liga Champions musim depan.

Berikut jadwal Liga Spanyol pekan ke-28 (dalam WIB, tuan rumah disebut pertama):

Jumat (12/6) dini hari

Sevilla 2 - Real Betis 0 (Lucas Ocampos p-56', Fernando Reges 62')

Sabtu (13/6) dini hari

Granada 2 - Getafe 1 (Carlos Fernandez 70', 79'; David Timor 20')

Valencia 1 - Levante 1 (Rodrigo Moreno 89'; Gonzalo Melero p-90+8')

Sabtu (13/6) malam s.d. Minggu (14/6) dini hari

Espanyol 2 - Alaves 0 (Bernardo Espinosa 45+3', Wu Lei 47')

Celta Vigo 0 - Villarreal 1 (Manu Trigueros 90+1')

Leganes 1 - Valladolid 2 (Oscar Rodriguez p-84'; Enes Unal 2', Ruben Alcaraz 54')

Mallorca 0 - Barcelona 4 (Arturo Vidal 2', Martin Braithwaite 37', Jordi Alba 79', Lionel Messi 90+3')

Minggu (14/6) malam s.d. Senin (15/6) dini hari

19.00 Athletic Bilbao vs Atletico Madrid

00.30 Real Madrid vs Eibar

03.00 Real Sociedad vs Osasuna