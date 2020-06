Spurs vs MU Imbang, Roy Keane Kecam David De Gea dan Harry Maguire

London, Beritasatu.com - Legenda Manchester United, Roy Keane, mengecam performa dua pemain klub tersebut yakni kiper David De Gea dan bek Harry Maguire.

Roy Keane menjadi komentator di Sky Sports saat pertandingan Tottenham Hotspur melawan Manchester United, Jumat (19/6/2020) atau Sabtu dini hari WIB. Manchester United tertinggal 0-1 di babak pertama. Saat jeda, Keane langsung meluapkan kemarahannya kepada duet Manchester United itu. Pasalnya, David De Gea dan Harry Maguire dianggap sebagai biang kebobolan MU.

Gol terjadi setelah Steven Bergwijn berhasil melewati Harry Maguire sebelum kemudian melepaskan tembakan yang memperdaya David De Gea. Kedua pemain ini dianggap melakukan kesalahan mendasar yang seharusnya tak dilakukan pemain sekaliber mereka.

David De Gea.

Roy Keane bahkan berkata dia akan mengajak David De Gea duel di ruang ganti karena kesal atas kesalahan kiper asal Spanyol tersebut.

"Saya terkejut atas terjadinya gol itu. Saya sudah sering menyaksikan pertandingan sepakbola selama bertahun-tahun dan saya tak bisa percaya gol itu bisa terjadi," kata Roy Keane kepada Sky Sports. "Saya marah melihat permainan ini."

"Saya tak bisa percaya (Luke) Shaw menyundul bola di udara lalu lari ke depan. Saya terkejut melihat Maguire. Kaget karena pemain tim nasional melakukan kesalahan seperti itu dan saya muak setengah mati melihat kiper ini," ujar Keane lagi.

"Saya akan mengajaknya (De Gea) berkelahi di ruang ganti, tak ada yang bisa menghindari itu. Saya akan melepaskan pukulan kepada orang ini. Ini seharusnya menjadi penyelamatan standar dari kiper timnas seperti dia. Saya terperangah," kata pemain yang memvbela Manchester United antara 1995-2005 ini.

Harry Maguire.

"Maguire dan De Gea, saya bahkan tak akan membiarkan keduanya masuk ke dalam bus setelah pertandingan. Biarkan mereka memakai taksi ke Manchester. Mereka pemain timnas yang mapan. Saya tahu kami harus menganalisis pertandingan ini. Anda bisa menganalisisinya saat sapi-sapi ini sampai di rumah," ujar Roy Keane.

"Kami mencoba bisa bertengger di empat besar di akhir musim, bukan menjauarainya. Jadi masuklah ke empat besar. Tuhan sudah melarang menjadi juara," imbuh Roy Keane. "Saya muak kepada mereka. Maguire, De Gea, kalian seharusnya tunduk karena malu," papar mantan kapten Manchester United ini.

