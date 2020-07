Lin Dan Pensiun, Lee Chong Wei Buatkan Puisi

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan pebulu tangkis Malaysia Lee Chong Wei mengutarakan perasaannya melalui tulisan di akun media sosial menyikapi pensiunnya Lin Dan yang menjadi lawan beratnya selama berkiprah di bulutangkis.

Dalam unggahan di akun Twitternya, Sabtu (4/7/2020), Chong Wei yang terlebih dulu pensiun tahun lalu akibat masalah kesehatan menulis:

"Kita tahu hari ini akan tiba, momen berat dalam hidup kita. Kau menarik tirai secara anggun, kau adalah raja dalam pertarungan kita yang membanggakan. Semua keempat gelombangmu telah menghilang, bersama keheningan dari air mata yang sunyi," tulisnya.

Persaingan antara Chong Wei dan Lin dianggap sebagai sebuah legenda. Dalam unggahan tersebut, Chong Wei juga memasang foto saat mereka berdua masih anak-anak hingga menjadi atlet kawakan.

We knew this day would arrive,

Heavy moment of our lives;

You pulled down the curtain gracefully,

You were king where we fought so proudly;

Your final wave all four disappear,

Within the hush of silent tear.#lindan pic.twitter.com/gLJdpPTkB9