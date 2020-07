Juventus Sempat Menggoda Greenwood untuk ke Turin

Manchester, Beritasatu.com - Raksasa Italia, Juventus dilaporkan sempat menggoda striker muda Manchester United, Mason Greenwood dengan kontrak besar pada 2019. Namun, MU sukses meyakinkan Greenwood untuk bertahan.

Nama Greenwood menjadi perbincangan setelah kompetisi kembali bergulir. Penyerang berusia 18 tahun itu mencetak tiga gol dalam 2 pertandingan terakhir. Bahkan di laga lawan Bournemouth, Greenwood jadi man of the match.

Greenwood sudah mencetak 15 gol dari untuk Setan Merah musim ini. Sebuah torehan luar biasa untuk pemain belia. Catatan itu bisa bertambah karena MU masih berlaga di tiga kompetisi yakni Piala FA, Liga Europa, dan Liga Inggris.

Ternyata bakat luar biasa itu sempat dicium oleh Juventus. Saat itu, The Old Lady datang dan membuat tawaran besar. Juara Serie A tersebut memberikan kontrak lebih besar ketimbang yang didapat Greenwood di Old Trafford.

Tak hanya itu, Si Nyonya Tua menjanjikan kehidupan lebih baik. Hampir saja lulusan akademi The Red Devils ini terpikat dengan tawaran Juventus. Namun United langsung menyakinkan Greenwood kalau dirinya sebagai proyek jangka panjang klub.

Langkah Juventus membujuk Greenwood hampir sama dengan ketika membawa Paul Pogba. Pemain asal Prancis itu pindah ke Turin karena jarang dimainkan dalam tim utama. Maklum Pogba kalah bersaing dengan pemain senior.