Ini Hasil Undian Perempat Final Liga Champions

Nyon, Beritasatu.com - UEFA melakukan undian babak perempat final Liga Champions di markasnya, Nyon, Swiss, Jumat (10/7/2020). Undian tetap digelar meski baru empat tim yang sudah memastikan lolos ke babak perempat final.

Babak perempat final akan mulai digelar pada 15-16 Agustus dan dimainkan di Lisbon, Portugal dan semifinal pada 18-19 Agustus lalu babak final pada 23 Agustus.

Leg kedua babak 16 besar Liga Champions dijadwalkan mulai digelar kembali pada 7-8 Agustus 2020. Ada delapan tim yang masih memperebutkan empat tiket ke babak perempatfinal.

Sisa laga leg kedua 16 besar nanti akan mempertandingkan Barcelona vs Napoli, Manchester City vs Real Madrid, Juventus vs Olympique Lyon, serta Bayern Munich vs Chelsea.

Barcelona bakal menjamu Napoli di Camp Nou dengan bekal skor 1-1 pada leg pertama. Sementara itu, City akan menghadapi Madrid di Etihad Stadium dengan keunggulan agregat 2-1.

Ada pun Juventus harus meladeni Lyon di Allianz Stadium setelah di leg pertama menyerah 0-1. Bayern berpeluang besar lolos ke babak selanjutnya, setelah pada leg pertama Die Roten menang 3-0 di kandang Chelsea.

Hasil Undian Perempat Final

Manchester City/Real Madrid vs Juventus/Lyon

RB Leipzig vs Atletico

Barcelona/Napoli vs Bayern/Chelsea

Atalanta vs PSG