UEFA Gelar Undian Perempat Final Liga Europa, Ini Hasilnya

Nyon, Beritasatu.com - UEFA telah menggelar undian perempat final dan semifinal Liga Europa di markas UEFA, Nyon, Swiss, pada Jumat (10/7/2020) malam WIB. Sejumlah potensi duel menarik akan tersaji pada perempat final Liga Europa musim 2019-2020.

Diantaranya wakil Inggris Manchester United yang berjumpa Copenhagen (Denmark) dan Istanbul Basaksehir (Turki) pada perempat final. Namun, sebelum memastikan satu tempat di perempat final, MU masih harus melakoni leg kedua 16 besar kontra LASK (Austria) di Stadion Old Trafford. Adapun pada leg pertama, Man United unggul 5-0 atas LASK.

Wakil Inggris lainnya, Wolverhampton Wanderers (Wolves) yang juga masih harus melakoni leg kedua kontra Olympiacos (Yunani). Pada leg pertama 16 besar yang berlangsung di markas Olympiacos, Wolves sukses mengamankan hasil imbang 1-1.

Apabila Wolves bisa memetik kemenangan atau menahan imbang Olympiacos dengan skor 0-0 di leg kedua, maka mereka bisa bertemu antara pemenang duel AS Roma (Italia) dan Sevilla (Spanyol).

Sementara itu AS Roma dan Sevilla hanya akan melakoni satu leg yang akan berlangsung pada 5 atau 6 Agustus 2020. Kondisi itu terjadi karena leg pertama AS Roma vs Sevilla harus dibatalkan akibat pandemi Covid-19.

Selain Sevilla dan AS Roma, hal serupa juga dirasakan oleh Inter Milan (Italia) dan Getafe (Spanyol). Pertandingan Sevilla vs AS Roma dan Inter MIlan vs Getafe akan digelar di lokasi netral, Jerman.

Sementara itu, leg kedua 16 besar lainnya bakal tetap berlangsung di markas klub yang berstatus sebagai tuan rumah.

Jadwal Perempat Final

Shakhtar Donetsk/Wolfsburg vs Basel/Frankfurt

Man United/LASK vs Copenhagen/Istanbul Basaksehir

Inter Milan/Getafe vs Leverkusen/Rangers

Wolves/Olympiacos vs AS Roma/Sevilla