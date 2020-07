Menang Banding, Manchester City Tetap Berlaga di Liga Champions

Lausanne, Beritasatu.com - Pengadilan Arbitrase Olahraga (Court of Arbitration for Sport) memutuskan bahwa Manchester City memenangkan banding yang mereka ajukan terkait skorsing di kompetisi Liga Champions, Senin (13/7/2020).

CAS memutuskan bahwa Manchester City memenangkan banding yang diajukan sehingga mereka tetap berlaga di Liga Champions musim depan.

Selain memenangkan banding tersebut, Manchester City hanya diwajibkan membayarkan denda sebesar 10 juta euro setelah dianggap melanggar aturan Financial Fair Play.

