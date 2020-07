FIFA Rilis Jadwal Piala Dunia 2022, Ini Perinciannya

Zurich, Beritasatu.com - FIFA merilis jadwal Piala Dunia 2022 Qatar pada Rabu (15/7/2020) malam. Piala Dunia 2022 akan terasa berbeda karena untuk pertama kalinya digelar pada musim dingin.

Piala Dunia 2022 dimulai pada 21 November 2022. Pertandingan akan berlangsung pukul 16.00 WIB, 19.00 WIB, 22.00 WIB, dan 01.00 WIB.

Ada empat pertandingan dalam sehari yang akan digelar dan babak final berlangsung seminggu sebelum Natal.

