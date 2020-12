Paris, Beritasatu.com - Mantan manajer Liverpool, Gerard Houllier, meninggal dunia dalam usia 73 tahun, Senin (14/12/2020).

Selain menangnani Liverpool, pelatih asal Prancis ini juga pernah menangani Paris Saint-Germain, Lyon dan Aston Villa, klub terakhirnya, pada 2011. Dia datang ke Premier League pada 1998 bersama Liverpool.

Penghormatan kini mengalir untuk Houllier, yang digambarkan oleh Gary Lineker sebagai "Salah satu orang paling cerdas, terhangat, dan terindah di sepak bola".

Gerard Houllier terkenal dengan membawa Liverpool meraih treble unik yakni menjuarai Piala UEFA, Piala FA, dan Piala Liga pada tahun 2001. Namun pada bulan Oktober tahun itu, dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi jantung.

He gave so much to Liverpool Football club and left memories to cherish forever.



Rest in peace, Gérard Houllier. ❤️ pic.twitter.com/5jpJRwAUdp