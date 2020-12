16 Besar Liga Champions, Barcelona vs PSG

Senin, 14 Desember 2020 | 20:18 WIB

Nyon, Beritasatu.com - Runner-up musim lalu Paris Saint-Germain akan menghadapi Barcelona di babak 16 Besar Liga Champions musim ini sesuai hasil undian yang dilangsungkan UEFA di markas mereka di Nyon, Swiss, Senin (14/12/2020).

Neymar yang semusim terakhir terlibat saga transfer ingin pergi dari PSG mendapatkan kesempatan untuk kembali merasakan atmosfer Camp Nou saat ia dan rekan-rekannya berkunjung menantang Barcelona.

Sementara itu Lazio yang untuk kedua kalinya tampil di babak gugur Liga Champions setelah musim 1999/2000 akan menantang juara bertahan Bayern Muenchen. Laga itu akan menjadi pertemuan pertama antara Lazio dan Bayern di sebuah kompetisi resmi, yang tentunya bakal menjadi pengalaman menantang bagi tim besutan Simone Inzaghi tersebut.

Atalanta yang lolos ke babak gugur untuk dua musim pertamanya di Liga Champions mendapat tantangan berat dengan menghadapi tim tersukses di kompetisi itu, Real Madrid.

Pertemuan RB Leipzig kontra Liverpool, tak ubahnya menjadi panggung adu taktik antara dua dari sekian banyak pelatih berbakat dari Jerman, yakni Julian Nagelsmann bertemu Juergen Klopp.

Laga pertama babak 16 besar dijadwalkan berlangsung pada 16, 17, 23 dan 24 Februari, sedangkan leg keduanya dimainkan 9, 10, 16 dan 17 Maret.

Jadwal lebih detil pertandingan babak 16 besar akan diumumkan menyusul oleh UEFA.

Hasil undian babak 16 besar Liga Champions:

Borussia Moenchengladbach vs Manchester City

Lazio vs Bayern Munich

Atletico Madrid vs Chelsea

RB Leipzig vs Liverpool

Porto vs Juventus

Barcelona vs Paris Saint-Germain

Sevilla vs Borussia Dortmund

Atalanta vs Real Madrid

