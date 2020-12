Mampukah Tottenham Akhiri Rekor Kandang Liverpool?

Rabu, 16 Desember 2020 | 07:22 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Liverpool, Beritasatu.com - Dua pimpinan klasemen sementara Premier League akan bertemu pada Kamis dini hari 03.00 WIB. Juara bertahan Liverpool akan menjamu penantangnya, Tottenham Hotspur, di Anfield. Partai ini juga partai ulangan final Liga Champions dua tahun lalu.

Tottenham ada di puncak klasemen sementara, unggul selisih gol dari Liverpool. Pekan lalu mereka ditahan Crystal Palace 1-1. Liverpool, yang berada di posisi kedua dengan poin sama, juga ditahan Fulham 1-1 pekan lalu. Rekor keduanya identik dengan tujuh kemenangan, empat seri, dan satu kekalahan musim ini.

Anfield masih menjadi benteng pertahanan Liverpool. Dalam dua pertandingan kandang terakhir, Liverpool mengalahkan Leicester City dan Wolverhampton Wanderers. Liverpool berhasil memenangkan 31 dari 32 laga kandang terakhir di Premier League dengan total 93 gol.

Rangkaian tak terkalahkan di Anfield sudah mencapai 65 pertandingan, tetapi Tottenham bisa jadi tim yang mengakhiri rekor ini, ditambah Liverpool kehilangan sembilan pemain inti. Spurs tidak terkalahkan dalam sembilan pertandingan tandang terakhir.

Dalam lima pertemuan terakhir, Liverpool selalu menang atas Tottenham. Terakhir kali mereka bertemu, Liverpool menang 0-1. Catatan menarik antara Jose Mourinho versus Juergen Klopp menunjukkan The Special One tidak pernah menang dalam lima pertemuan tandang terakhir melawan The Normal One. Bisa dibilang, Klopp adalah kelemahan terbesar Mourinho.

Dari daftar cedera, Liverpool kemungkinan tidak diperkuat Joel Matip yang menderita cedera punggung saat melawan Fulham. Posisinya bisa digantikan pemain muda Nathaniel Phillips atau Rhys Williams. Diogo Jota dan Kostas Tsimikas juga cedera. Selain itu Virgil van Dijk, Thiagfo Alcantara, Joe Gomez, James Milner, dan Xherdan Shaqiri juga masih cedera. Status Naby Keita diragukan, sementara Alex Oxlade-Chamberlain sudah kembali berlatih bersama tim.

Di kubu Tottenham, Gareth Bale yang tidak tampil melawan Crystal Palace karena sakit kemungkinan bisa diturunkan melawan Liverpool. Erik Lamela dan Japhet Tanganga tampaknya bakal absen.

Berikut perkiraan susunan pemain:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mane

Tottenham Hotspur: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg; Bergwijn, Ndombele, Son; Kane

Sumber:BeritaSatu.com