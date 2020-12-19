 Salah Cetak Gol Lagi, Liverpool Makin Tak Terkejar
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Salah Cetak Gol Lagi, Liverpool Makin Tak Terkejar

Sabtu, 19 Desember 2020 | 21:14 WIB
Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

London, Beritasatu.com - Striker Mohamed Salah memperbesar keunggulan Liverpool atas Crystal Palace menjadi 7-0 berkat gol kedua yang dicetaknya. Tendangan kaki kiri Salah tak kuasa diadang kiper Guaita di menit 84.

Gol ini hanya berselang tiga menit dari gol pertama Salah.

Susunan Pemain

Crystal Palace: Guaita, Clyne, Kouyate, Cahill, Van Aanholt, Schlupp, Milivojevic, McArthur, Eze, Zaha, Ayew. Cadangan: Butland, Ward, Tomkins, Dann, Townsend, McCarthy, Batshuayi, Mitchell, Riedewald.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Keita; Mane, Firmino, Minamino. Cadangan: Adrian, Kelleher, Salah, Oxlade-Chamberlain, Jones, Origi, R Williams, Phillips, N Williams.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 

Crystal Palace Liverpool Premier League

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