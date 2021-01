Pochettino Resmi Jadi Pelatih Baru PSG

Paris, Beritasatu.com - Mauricio Pochettino akhirnya resmi diumumkan sebagai pelatih baru Paris Saint-Germain, menggantikan Thomas Tuchel yang dipecat menyusul awal yang sulit di musim domestik.

Pochettino kembali ke manajemen lebih dari setahun setelah pemecatannya di Tottenham Hotspur. Di PSG, Pochettino hanya diberi kontrak 18 bulan dengan kesepakatan yang berlaku hingga Juni 2022. Ada pilihan untuk memperpanjang satu tahun lagi.

Dia terlihat di tempat latihan PSG pada hari Sabtu (1/1/2021) dan diumumkan tak lama setelah jam 3 sore sebagai bos baru juara Prancis.

"Saya sangat senang dan merasa terhormat menjadi pelatih baru Paris Saint-Germain. Saya ingin berterima kasih kepada manajemen Klub atas kepercayaan yang mereka berikan kepada saya," kata Pochettino.

'Seperti yang Anda ketahui, klub ini selalu memiliki tempat khusus di hati saya. Saya memiliki kenangan indah, terutama tentang atmosfer unik di Parc des Princes. Saya kembali ke Klub hari ini dengan banyak ambisi dan kerendahan hati, dan saya ingin bekerja dengan beberapa pemain paling berbakat di dunia.

'' Tim ini memiliki potensi yang luar biasa dan staf saya dan saya akan melakukan semua yang kami bisa untuk mendapatkan yang terbaik untuk Paris Saint-Germain di semua kompetisi. Kami juga akan melakukan yang terbaik untuk memberikan tim kami identitas permainan yang agresif dan menyerang yang selalu dicintai oleh para penggemar Paris."

