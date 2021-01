Menjamu Aston Villa, Manchester City di Atas Angin

Rabu, 20 Januari 2021 | 08:44 WIB

Manchester, Beritasatu.com - Manchester City diprediksi sulit dibendung saat menjamu Aston Villa, Rabu (19/1/2021) atau Kamis (20/1/2021) WIB. Performa The Citizens yang mengilap - selalu menang dalam lima laga terakhir Premier League membuat Manchester City berhasil naik ke peringkat ketiga klasemen dan menjadi modal besar menaklukkan The Villans.

Manchester City bahkan bisa melaju ke puncak klasemen apabila sukses membekuk The Villans pada pertandingan nanti. Saat ini The Citizens berada di posisi ketiga, tertinggal tiga angka dari Leicester City yang berada di pucuk klasemen. Meski begitu squad asuhan Josep Guardiola memiliki produktivitas gol yang lebih bagus ketimbang The Foxes.

Bagi Aston Villa, kondisi mereka saat ini masih berupaya kembali bangkit setelah 14 kasus konfirmasi Covid-19 yang diderita pemain dan staf pelatih membuat The Villans bakal sulit tampil dengan kekuatan penuh. Apalagi The Citizens sukses mencetak 19 gol ke gawang The Villans dalam lima pertemuan terakhir antara keduanya.

Memang, squad Aston Villa saat ini jauh lebih kuat dibanding sebelumnya, tetapi badai Covid-19 membuat mereka bakal sulit menemukan performa terbaik karena persiapan fisik serta kebugaran para pemain jauh dari kata ideal. Seperti diketahui sebagian besar squad Aston Villa tampil di lapangan hijau untuk pertama kalinya selama hampir sepuluh hari menjalani karantina.

Jika ini yang terjadi maka The Citizens bakal mengambil keuntungan besar dengan meraih kemenangan sekaligus menguasai puncak klasemen untuk pertama kalinya pada musim ini.

Manchester City vs Aston Villa

Premier League pekan ke-18, Kamis (21/1/2021)

Stadion Etihad, Manchester

Wasit: Jonathan Moss

Perkiraan pemain:

Manchester City (4-3-3):

Ederson

Walker, Stones, Dias, Cancelo

Bruyne, Rodrigo, Gundogan

Mahrez, Foden, Sterling

Pelatih: Josep Guardiola

Aston Villa (4-2-3-1):

Martinez

Cash, Konsa, Mings, Targett

Luiz, McGinn

Ghazi, Barkley, Grealish

Watkins

Pelatih: Dean Smith

Lima pertandingan terakhir Manchester City:

03/01/21 Chelsea 1 - 3 Manchester City

07/01/21 Manchester United 0 - 2 Manchester City

10/01/21 Manchester City 3 - 0 Birmingham City

14/01/21 Manchester City 1 - 0 Brighton & Hove Albion

18/01/21 Manchester City 4 - 0 Crystal Palace

Lima pertandingan terakhir Aston Villa:

21/12/20 West Bromwich Albion 0 - 3 Aston Villa

26/12/20 Aston Villa 3 - 0 Crystal Palace

29/12/20 Chelsea 1 - 1 Aston Villa

02/01/21 Manchester United 2 - 1 Aston Villa

09/01/21 Aston Villa 1 - 4 Liverpool

Lima pertemuan terakhir:

01/03/20 Aston Villa 1 - 2 Manchester City

12/01/20 Aston Villa 1 - 6 Manchester City

26/10/19 Manchester City 3 - 0 Aston Villa

05/03/16 Manchester City 4 - 0 Aston Villa

30/01/16 Aston Villa 0 - 4 Manchester City

