Resmi Gabung Milan, Ini Komentar Mandzukic

Milan, Beritasatu.com - Pemain anyar AC Milan Mario Mandzukic mengatakan dirinya siap untuk tantangan ini dan memuji atmosfer di Milan. Menurutnya, dia suka semangat klub ini.

Pemain Kroasia itu telah menandatangani kontrak dengan status bebas transfer dan kembali ke Serie A, satu tahun setelah ia meninggalkan Juventus ke klub Qatar Al-Duhail.

“Saya siap untuk tantangan ini, penting bagi saya untuk siap untuk tim secepat mungkin,” katanya pada konferensi pers, Kamis (21/1/2021).

“Saya sangat senang berada di Milan dan saya telah mempersiapkan kesempatan ini. Di Milanello, ada suasana yang sangat menyenangkan, senang berada di sana. Saya ingin melakukan yang terbaik yang saya bisa," ungkap pemain yang pernah empat musim membela Juventus ini.

Mandzukic Tiba di Milan

