Piala FA: Brentford Optimistis Singkirkan Leicester

Minggu, 24 Januari 2021 | 14:53 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

London, Beritasatu.com - Klub kasta kedua Inggris, Brentford siap membuat kejutan ketika menghadapi Leicester City di babak kelima Piala FA, Minggu (24/1/2021) malam nanti. Pelatih Brentford, Thomas Frank mengatakan pasukannya memiliki kepercayaan diri bisa menyingkirkan Leicester dari persaingan Piala FA.

"Semua orang, pemain, pelatih, staf, direktur suka akan persaingan dan tantangan menghadapi tim terbaik di Premier League. Itu adalah sesuatu yang sangat kami nikmati dan kami lakukan dengan keyakinan besar," ujar Frank.

"Kami sangat menantikan pertandingan melawan tim Leicester City yang tampil luar biasa musim ini. Mereka nyaris keluar dari empat besar tahun lalu tetapi sekarang bersaing untuk itu, dan beberapa bahkan akan mengatakan Championship [gelar Liga Premier]lagi."

Frank mengatakan dirinya akan menurunkan tim terbaik meski ada beberapa rotasi yang dilakukan.

"Kadang-kadang Anda harus memberikan kepercayaan kepada delapan, sembilan, atau 10 pemain untuk sejumlah permainan berturut-turut untuk mencoba dan menciptakan hubungan itu di antara para pemain."

Sementara itu Pelatih Leicester Brendan Rodgers akan melakukan rotasi pada tim intinya. Ini dikarenakan adanya jadwal pertandingan pertengahan pekan di Premier League yakni melawan Everton, Rabu (27/1/2021).

Ayoze Perez dan Kelechi Iheanacho akan diberikan kesempatan bermain. Di belakang, Ricardo Pereira dan Caglar Soyuncu juga akan menjadi starter.

"Kami akan tetap memiliki tim yang kuat. Dengan pertandingan yang kami miliki dan pertandingan yang akan datang, saya benar-benar mempercayai tim, dan saya akan selalu memilih tim untuk memenangkan pertandingan, tetapi akan ada beberapa perubahan," ujar Rodgres.

Jadwal Piala FA

Chelsea vs Luton Town

Brentford vs Leicester City

Fulham vs Burnley

Sumber: Sky Sports