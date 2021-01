Bekap Brentford, Leicester Lolos ke Babak Kelima Piala FA

Minggu, 24 Januari 2021 | 23:23 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Brentford vs Leicester City. (Foto: AFP)

London, Beritasatu.com - Leicester City berhasil melaju ke babak kelima Piala FA usai mengatasi perlawanan Brentford dengan kemenangan, 3-1, Minggu (24/1/2021).

Kemenangan 3-1 yang diraih The Foxes atas Brentford membuat Leicester menyusul wakil Premier League lainnya Chelsea yang pada pertandingan sebelumnya menyingkirkan Luton Town dengan skor, 3-1.

Leicester sempat tertinggal lebih dahulu pada menit ke-6 lewat gol dari M Sorensen. The Foxes berhasil menyamakan kedudukan pada awal babak kedua lewat gol C Under memasuki menit ke-46.

BACA JUGA Atasi Luton Town, Chelsea Melaju ke Babak Kelima Piala FA

Leicester berbalik unggul lewat gol penalti dari Youri Tielemans pada menit ke-51. Tim tamu menambah pundi-pundi gol pada menit ke-71 lewat aksi James Maddison.

Pada babak kelima Piala FA, Leicester akan bertemu tim Premier League lainnya Brighton and Hove Albion. Brighton melaju usai menyingkirkan Blackpool, 2-1 pada pertandingan, Sabtu (23/1/2021).

Sumber: Goal