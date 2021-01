Preview: Bertemu WBA, Manchester City Bakal Sulit Dibendung

Selasa, 26 Januari 2021 | 14:04 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Preview West Brom vs Manchester City. (Foto: B1/Muhammad Reza)

West Bromwich, Beritasatu.com - Partai tandang ke markas West Bromwich Albion yang bakal dilakoni Manchester City, Selasa (26/1/2021) atau Rau (27/1/2021) WIB diprediksi bakal berjalan mulus bagi The Citizens. Sejak takluk dari Tottenham Hotspur, medio November lalu, The Citizens hanya kebobolan dua gol pada 10 pertandingan mereka.

Performa mengilap Manchester City terlihat dengan tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir mereka di Premier League - dengan memenangkan enam laga secara beruntun serta hanya sekali kebobolan.

Jika berkaca pada pertemuan antara kedua tim, Manchester City unggul jauh ketimbang The Baggies. WBA selalu gagal meraih kemenangan dalam 18 pertemuan terakhir melawan The Citizens dengan rekor imbang dua kali dan kalah 16. Terakhir kali The Baggies mengemas kemenangan atas Manchester City terjadi pada 13 tahun silam pada Desember 2008 saat masih ditangani pelatih Tony Mowbray.

Performa WBA sendiri saat ini tengah mengkhawatirkan. Usai menang 3-2 di kandang Wolverhampton Wanderers, West Brom takluk saat bertemu West Ham dan mereka hanya menang sekali pada sembilan pertandingan terakhir di Premier League. Nadirnya performa tersebut membuat squad yang ditangani pelatih Sam Allardyce tersebut tercecer di posisi ke-19 klasemen sementara hingga pekan ke-19.

Dengan empat kekalahan yang diderita pada empat laga terakhir di kandang ditambah mengilapnya performa The Citizens membuat tim tamu diprediksi bakal sulit dibendung di Stadion The Hawthorns. Manchester City diyakini bakal melanjutkan rentetan kemenangan mereka di Midlands kendati tidak bisa memainkan Kevin De Bruyne yang saat ini absen selama enam pekan karena cedera hamstring.

West Bromwich Albion vs Manchester City

Premier League 2021/2022, pekan ke-20, Rabu (26/1/2021)

Stadion The Hawthorns, West Bromwich

Wasit: Chris Kavanagh

Perkiraan pemain:



West Bromwich Albion (4-2-3-1-)

Johnstone

O’Shea, Ajayi, Bartley, Gibbs

Livermore, Sawyers

Snodgrass, Pereira, Gallagher

Robinson

Pelatih: Sam Allardyce



Manchester City (4-3-3):

Ederson

Walker, Stones, Dias, Cancelo

Silva, Rodrigo, Gundogan

Sterling, Torres, Foden

Pelatih: Josep Guardiola

Lima pertandingan terakhir WBA:

30/12/20 West Bromwich Albion 0 - 5 Leeds United

03/01/21 West Bromwich Albion 0 - 4 Arsenal

09/01/21 Blackpool P 2 - 2 West Bromwich Albion

16/01/21 Wolverhampton Wanderers 2 - 3 West Bromwich Albion

20/01/21 West Ham United 2 - 1 West Bromwich Albion

Lima pertandingan terakhir Manchester City:

10/01/21 Manchester City 3 - 0 Birmingham City

14/01/21 Manchester City 1 - 0 Brighton & Hove Albion

18/01/21 Manchester City 4 - 0 Crystal Palace

21/01/21 Manchester City 2 - 0 Aston Villa

24/01/21 Cheltenham Town 1 - 3 Manchester City

Lima pertemuan terakhir:

16/12/20 Manchester City 1 - 1 West Bromwich Albion

01/02/18 Manchester City 3 - 0 West Bromwich Albion

28/10/17 West Bromwich Albion 2 - 3 Manchester City

21/09/17 West Bromwich Albion 1 - 2 Manchester City

17/05/17 Manchester City 3 - 1 West Bromwich Albion

