Manchester City vs Sheffield, Saat Pemuncak Klasemen Menjamu Juru Kunci

Manchester, Beritasatu.com - Manchester City makin berkibar memasuki pekan ke-20 kompetisi Premier League. Saat ini The Citizens unggul satu angka atas Manchester United di puncak klasemen serta masih menyimpan satu pertandingan sisa. Keunggulan itu diprediksi bakal melebar saat The Citizens menjamu tim juru kunci Sheffield United, Sabtu (30/1/2021).

Performa tim asuhan Josep Guardiola makin mengilap dalam sebelas pertandingan terakhir. The Citizens tak terkalahkan dalam sebelas pertandingan terakhir di Premier League. Kemenangan 5-0 atas West Bromwich Albion, Rabu (27/1/2021) membuat catatan pertandingan mereka menjadi sembilan kali menang, dua kali imbang dan tidak pernah kalah dalam sebelas laga terakhir.

Sheffield United berhasil mengejutkan saat memermalukan Manchester United dengan kemenangan, 2-1 di Old Trafford pada pertandingan Premier League terakhir mereka. Kemenangan itu menjadi mengejutkan karena Sheffield berstatus sebagai tim penghuni dasar klasemen serta baru sekali menang dalam 19 laga sebelumnya.

Kunci kemenangan The Blades atas MU adalah pertahanan yang solid serta memaksimalkan peluang yang ada dari Setan Merah yang tampil di bawah form di Old Trafford. Sayangnya kemenangan atas MU tidak mengangkat posisi Sheffield dari dasar klasemen. Mereka baru mengais delapan angka hasil dari dua kali menang dan dua kali imbang.

Data pertemuan antara Manchester City melawan Sheffield juga tidak berpihak kepada The Blades. Dalam 11 pertemuan antara keduanya, The Citizens berhasil menang di seluruh laga tersebut dan sukses tidak kebobolan pada delapan pertandingan.

Dengan performa yang tengah berada di puncak, The Blades diprediksi bakal sulit mengimbangi The Citizens. Kendati begitu keajaiban masih mungkin terjadi seperti ungkapan “bola itu bundar”. The Blades masih mungkin memberikan kejutan seperti yang baru mereka lakukan saat memermalukan MU di Old Trafford.

Manchester City vs Sheffield United

Premier League pekan ke-21, Sabtu (30/1/2021)

Stadion Etihad, Manchester

Wasit: David Coote

Perkiraan pemain:

Manchester City (4-3-3):

Ederson

Walker, Stones, Dias, Cancelo

Silva, Rodrigo, Gundogan

Mahrez, Jesus, Sterling

Pelatih: Josep Guardiola

Sheffield United (3-5-2)

Ramsdale

Basham, Egan, Ampadu

Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Bogle

McGoldrick, Sharp

Pelatih: Chris Wilder

Lima pertandingan terakhir Manchester City:

14/01/21 Manchester City 1 - 0 Brighton & Hove Albion

18/01/21 Manchester City 4 - 0 Crystal Palace

21/01/21 Manchester City 2 - 0 Aston Villa

24/01/21 Cheltenham Town 1 - 3 Manchester City

27/01/21 West Bromwich Albion 0 - 5 Manchester City

Lima pertandingan terakhir Sheffield United:

09/01/21 Bristol Rovers 2 - 3 Sheffield United

13/01/21 Sheffield United 1 - 0 Newcastle United

17/01/21 Sheffield United 1 - 3 Tottenham Hotspur

23/01/21 Sheffield United 2 - 1 Plymouth Argyle

28/01/21 Manchester United 1 - 2 Sheffield United

Lima pertemuan terakhir:

31/10/20 Sheffield United 0 - 1 Manchester City

22/01/20 Sheffield United 0 - 1 Manchester City

30/12/19 Manchester City 2 - 0 Sheffield United

27/01/08 Sheffield United 2 - 1 Manchester City

26/12/06 Sheffield United 0 - 1 Manchester City

