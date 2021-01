Lawan Liverpool, Amad Diallo Cetak Gol untuk MU U-23

Manchester, Beritasatu.com - Penggemar Manchester United yakin Amad Diallo siap bergabung dengan tim utama asuhan Ole Gunnar Solskjaer setelah ia mencetak gol pada debutnya untuk Tim U-23. Diallo mencetak dua gol dan membawa Manchester United Junior menang 6-3, Sabtu (30/1/2021).

Diallo tiba dari Atalanta awal bulan ini dengan nilai transfer 37 juta pound. Posisi yang disukai pemain berusia 18 tahun itu ada di sayap kanan, meski kekuatannya ada di kaki kiri. Kini pendukung Setan Merah sudah terkesan dengan apa yang mereka lihat.

Diallo telah berlatih dengan tim utama Solskjaer dan membuat kesan langsung untuk tim barunya dengan mencetak gol ke gawang rival berat mereka, Liverpool.

Bos Manchester United U-23 Neil Wood sebelum pertandingan mengakui, dia jarang melihat Diallo. Namun kini tetapi dia pasti tahu tentang dia sekarang.

