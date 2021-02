Lazio Raih Kemenangan Beruntun Kelima

Senin, 1 Februari 2021 | 09:01 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Milan, Beritasatu.com – Klub Lazio berhasil meraih kemenangan kelima kalinya secara beruntun, setelah pada pertandingan di Liga Italia Serie A, Minggu (31/1/2021) waktu setempat mereka menang 3-1 atas Atalanta.

Hasil ini membuat pasukan Simone Inzaghi naik ke posisi enam di klasemen dengan 37 poin.

Lazio sudah unggul di awal melalui gol Adam Marusic. Keunggulan bertambah setelah pemain gelandang Joaquin Correa melanjutkan serangan Ciro Immobile dan mencetak gol di menit ke-51.

Namun Atalanta memperkecil keunggulan pasukan biru langit, melalui gol Mario Palasic di sisa waktu 11 menit pertandingan.

Pemain pengganti Vedat Muriqi memastikan keunggulan Lazio setelah mencetak gol ketiga, tiga menit menjelang pertandingan berakhir.

“Kami memiliki kekuatan mental pada pertandingan ini. Duel Lazio-Atalanta telah menjadi pertandingan klasik. Hari ini sangat penting buat kami untuk mengambil alih posisi mereka di klasemen,” ujar asisten pelatih Lazio, Massimiliano Faris kepada DAZN seusai pertandingan.

Atalanta harus puas di posisi ketujuh klasemen Serie A poin yang sama seperti Lazio (37).

Pada pertandingan lainnya, Napoli menang 2-0 atas Parma. Kemenangan ini mengurangi beban tekanan terhadap sang pelatih Gennaro Gattuso.

Gol Napoli dicetak Eljif Elmas di menit ke-32, dan pemain penggantti Matteo Politano di menit ke-82. Napoli menempati posisi kelima di klasemen dengan 37 poin. Parma terpuruk di posisi 19 dengan 13 poin.

Pada pertandingan lainnya di Minggu malam waktu setempat, AS Roma menang 3-1 atas Hellas Verona. Kemenangan ini membawa pasukan Paulo Fonseca ke posisi tiga klasemen dengan 40 poin.

Gol-gol Roma dihasilkan Gianluca Mancini, Henrikh Mkhitaryan, dan Borja Mayoral. Satu-satunya gol Verona dicetak pemain pengganti Ebrima Colley. Kekalahan membuat Verona di posisi sembilan klasemen dengan 30 poin.

Hasil pertandingan Liga Italia lainnya: Sassuolo vs Cagliari 1-1, Genoa vs Crotone 3-0, dan Udinese vs Spezia 1-0.

Sumber: eurosport.com