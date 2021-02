Ronaldo Jadi Pencetak Gol Terbanyak Dunia, Madrid Beri Ucapan Selamat

Madrid, Beritasatu.com - Cristiano Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepakbola dunia saat ia mencetak dua gol untuk kemenangan Juventus 2-1 atas Inter Milan di Coppa Italia, Selasa (2/2/2021).

Dua gol tersebut membuat superstar Portugal itu sudah mencetak 763 gol dalam kariernya, melampaui rekor sejarah yang dipegang Josef Bican dan Pele.

Pencapaian Ronaldo juga membuat mantan klubnya Real Madrid bangga. Itu diperlihatkan Madrid yang memberikan ucapan selamat kepada mantan penyerang mereka atas pencapaiannya.

“Pencetak gol terbanyak dalam sejarah klub kami dan sekarang dalam sepakbola dunia. Selamat, Cristiano,” cuit Madrid di akun twitter-nya.

The top goalscorer in our club’s history and now in world football. Congratulations, @Cristiano!