Imbang Lawan Everton, Solskjaer: MU Bukan Penantang Juara

Manchester, Beritasatu.com - Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, tidak yakin tim asuhannya harus dianggap sebagai penantang gelar Premier League. Ini diungkapkannya usai Setan Merah bermain imbang 3-3 di Old Trafford, Sabtu (6/2/2021) atau Minggu dini hari WIB.

The Red Devils berada di urutan kedua klasemen saat ini, hanya tertinggal dua poin dari Manchester City di posisi teratas.

Manchester United gagal mempertahankan keunggulan saat melawan Everton. Meski sempat unggul 2-0 dan 3-2, gol telat Dominic Calvert-Lewin membuat Everton mampu menahan imbang tuan rumah 3-3.

Manchester City akan unggul lima poin dari Manchester United jika mereka mengalahkan Liverpool pada hari Minggu. Manchester City juga memiliki keunggulan karena memainkan satu partai lebih sedikit dibanding MU, setelah bermain lawan Liverpool.

Solskjaer pun mengakui timnya tidak mampu bersaing memperebutkan gelar musim ini.

"Kami memainkan sepakbola yang bagus di babak kedua tetapi kebobolan tiga gol dari tiga tembakan tepat sasaran. Ketika Anda melakukannya, itu mengecewakan," kata Solskjaer kepada Sky Sports.

"Saya tidak akan menyalahkan siapa pun atas gol tersebut, tetapi kami tahu kami bisa melakukan lebih baik sebagai tim pada semuanya," imbuh pelatih asal Norwegia ini.

“Hasil ini membuat mood kami runtuh. Sepakan terakhir itu (gol Dominic Calvert-Lewin) membuat kami sangat kecewa. Kami telah kehilangan dua poin yang seharusnya kami pertahankan," ujar Solskjaer lagi.

“Kami tidak berbicara tentang memenangkan gelar. Kami telah menempuh perjalanan panjang, tim ini. Kami seharusnya tidak dianggap sebagai pemburu gelar. Itu lebih banyak pembicaraan yang Anda (media) katakan," ucapnya.

“Kami harus menjadi lebih baik sebagai tim dan melihat di mana kami akan berakhir. Ke depan, kami harus berhenti kebobolan gol mudah.”

Manchester United harus menunda ambisi mereka menempel Manchester City di Premier League, karena harus bersiap untuk menghadapi West Ham di putaran kelima Piala FA pada hari Selasa.

Pasukan Solskjaer kemudian kembali beraksi di papan atas saat mereka menghadapi West Brom akhir pekan depan.

United juga akan melanjutkan kampanye kontinental mereka bulan ini dengan pertandingan dua leg dengan Real Sociedad di babak 32 besar Liga Europa.

