Ini Jadwal Lengkap Pertandingan Piala Eropa 2020

Rabu, 10 Februari 2021 | 13:44 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

London, Beritasatu.com – UEFA, pada Selasa (10/2/2021) akhirnya mempublikasi jadwal resmi Piala Eropa (Euro) 2020 yang akan dimulai 11 Juni hingga 11 Juli 2021 mendatang. Masih belum ada konfirmasi apakah pertandingan ini bisa disaksikan langsung penonton ke stadion terkait pandemi Covid-19.

Namun demikian hal ini tak akan mengurangi upaya Cristiano Ronaldo dan para pemain timnas Portugal untuk mempertahankan gelar yang mereka raih lima tahun lalu.

Ajang Euro 2020 juga menandai 60 tahun peringatan Kejuaraan Sepakbola Eropa. Karenanya Presiden UEFA Michel Platini ini merayakannya dengan menggelar pesta sepakbola negara-negara Eropa tersebut di 12 kota di 12 negara.

Ke-12 tuan rumah penyelenggara tersebut adalah, Amsterdam (Belanda), Baku (Azerbaijan), Bilbao (Spanyol), Bukares (Rumania), Budapest (Hungaria), Kopenhagen (Denmark), Dublin (Irlandia), Glasgow (Skotlandia), London (Inggris), Muenchen (Jerman), Roma (Italia) dan St Petersburg (Rusia).

Sedangkan lokasi pertandingan babak semifinal dan final akan dilangsungkan di Stadion Wembley, Kota London, Inggris.

Bagaimana pembagian grupnya?

Grup A: (Roma/Baku): Turki, Italia, Wales, Swiss

Grup B: (Kopenhagen/St Petersburg): Denmark, Finlandia, Belgia, Rusia

Grup C: (Amsterdam/Bukares): Belanda, Ukraina, Austria, Macedonia Utara

Grup D: (London/Glasgow): Inggris, Kroasia, Skotlandia, Republik Ceko

Grup E: (Bilbao/Dublin): Spanyol, Swedia, Polandia, Slovakia

Grup F: (Muenchen/Budapest): Hungaria, Portugal, Prancis, Jerman

Jadwal Euro 2020 (waktu Eropa)

Babak Grup

Jumat 11 Juni 2021

Grup A: Turki vs Italy (Roma)

Sabtu 12 Juni 2021

Grup A: Wales vs Swiss (Baku)

Grup B: Denmark vs Finlandia (Kopenhagen)

Grup B: Belgia vs Rusia (St Petersburg)

Minggu 13 Juni 2021

Grup D: Inggris vs Kroasia (London)

Grup C: Austria vs Macedonia Utara (Buchares)

Grup C: Belanda vs Ukraina (Amsterdam)

Senin, 14 Juni 2021

Grup D: Skotlandia vs Republik Ceko (Glasgow)

Grup E: Polandia vs Slovakia (Dublin)

Grup E: Spanyol vs Swedia (Bilbao)

Selasa 15 Juni 2021

Grup F: Hungaria vs Portugal (Budapest)

Grup F: Prancis vs Jerman (Muenchen)

Rabu 16 Juni 2021

Grup B: Finlandia vs Rusia (St Petersburg)

Grup A: Turki vs Wales (Baku)

Grup A: Italia vs Swiss (Roma)

Kamis 17 Juni 2021

Grup C: Ukraina vs Macedonia Utara (Bukares)

Grup B: Denmark vs Belgia (Kopenhagen)

Grup C: Belanda vs Austria (Amsterdam)

Jumat 18 Juni 2021

Grup E: Swedia vs Slovakia (Dublin)

Grup D: Kroasia vs Republik Ceko (Glasgow)

Grup D: Inggris vs Skotlandia (London)

Sabtu 19 Juni 2021

Grup F: Hungaria vs Prancis (Budapes)

Grup F: Portugal vs Jerman (Muenchen)

Grup E: Spanyol vs Polandia (Bilbao)

Minggu 20 Juni 2021

Grup A: Italia vs Wales (Roma)

Grup A: Swiss vs Turki (Baku)

Senin 21 Juni 2021

Grup C: Macedonia Utara vs Belanda (Amsterdam)

Grup C: Ukraina vs Austria (Bukares)

Grup B: Rusia vs Denmark (Kopenhagen)

Grup B: Finlandia vs Belgia (St Petersburg)

Selasa 22 Juni 2021

Grup D: Republik Ceko vs Inggris (London)

Grup D: Kroasia vs Skotlandia (Glasgow)

Rabu 23 Juni 2021

Grup E: Slovakia vs Spanyol (Bilbao)

Grup E: Swedia vs Polandia (Dublin)

Grup F: Jerman vs Hungaria (Muenchen)

Grup F: Portugal v Prancis (Budapest)

Dua tim teratas dari masing-masing grup ditambah empat tim posisi tiga terbaik melaju ke babak 16 besar).

Babak 16 Besar

Sabtu 26 Juni 2021

1:2A vs 2B (Amsterdam)

2:1A vs 2C (London)

Minggu 27 Juni 2021

3:1C vs 3D/E/F (Budapes)

4:1B vs 3A/D/E/F (Bilbao)

Senin 28 Juni 2021

5: 2D vs 2E (Kopenhagen)

6: 1F vs 3A/B/C (Bukares)

Selasa 29 Juni 2021

7: 1D vs 2F (Dublin)

8: 1E vs 3A/B/C/D (Glasgow)

Perempat Final (QF)

Jumat 2 Juli 2021

QF1: Pemenang 6 vs Pemenang 5 (St Petersburg)

QF2: Pemenang 4 vs Pemenang 2 (Muenchen)

Sabtu 3 Juli 2021

QF3: Pemenang 3 vs Pemenang 1 (Baku)

QF4: Pemenang 8 vs Pemenang 7 (Roma)

Semifinal (SF)

Selasa 6 Juli 2021

SF1: Pemenang QF2 vs Pemenang QF1 (London)

Rabu 7 Juli 2021

SF2: Pemenang QF4 vs Pemenang QF3 (London)

Final

Minggu 11 Juli 2021

Pemenang SF1 vs Pemenang SF2 (London)

Sumber: eurosport.com