Undian Perempat Final Piala FA, Manchester City Lawan Everton

Jumat, 12 Februari 2021 | 07:42 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

London, Beritasatu.com – Undian babak perempat final Piala FA berlangsung pada Kamis (11/2/2021) malam waktu setempat. Saat undian, Chelsea masih melangsungkan pertandingan melawan Barnsley di putaran kelima, Hasil akhirnya, the Blues menang 1-0.

Pertandingan babak perempat final Piala FA mulai berlangsung pada 20 Maret 2021 mendatang. Sebanyak delapan klub yang bakal berlaga adalah,

Bournemouth, Manchester United (MU), Sheffield United, Southampton, Everton, Manchester City, Leicester City, dan Chelsea.

Hasil undian menempatkan City melawan Everton. Sedangkan MU akan berhadapan dengan Leicester.

Pasukan Pep Guardiola yang tengah berada di puncak klasemen Liga Inggris berambisi merebut empat trofi di musim ini. Selain menargetkan juara Premier League, dan Piala FA, mereka juga melaju ke final Piala Liga (Carabao Cup), dan Liga Champions babak knockout.

Namun Everton bukan lawan yang mudah dikalahkan. Terbukti the Toffees mampu mengalahkan Tottenham Hotspur 5-4 di putaran kelima Piala FA.

Pasukan Setan Merah Ole Gunnar Solskjaer mengalahkan West Ham untuk meraih tiket ke perempat final. Mereka menantang Leicester yang tengah mengejar gelar Piala FA pertamanya.

Sedangkan Chelsea akan menghadapi Sheffield United.

Sementara Southampton yang mengalahkan Wolverhampton 2-0, akan bertemu dengan Bournemouth.

Hasil Undian Perempat Final Piala FA:

Everton vs Manchester City

Bournemouth vs Southampton

Leicester City vs Manchester United

Chelsea vs Sheffield United

Sumber: eurosport.com