Sabtu, 13 Februari 2021 | 18:58 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Preview Leicester City vs Liverpool. (Foto: B1/Muhammad Reza)

Jakarta, Beritasatu.com - Leicester City akan menjamu Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion King Power, Sabtu (13/2/2021). Pertandingan Leicester vs Liverpool dimulai pukul 19.30 WIB.

Berikut susunan pemain Leicester vs Liverpool.

Leicester City (3-4-2-1)

Kasper Schmeichel; Daniel Amartey, Johnny Evans, Caglar Soyuncu; Ricardo, Youri Tielemans, Wilfred Ndidi, Marc Albrighton; James Maddison, Harvey Barnes; Jamie Vardy

Pelatih: Brendan Rogers

Liverpool (4-3-3)

Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Jordan Henderson, Andy Robertson; James Milner, Georginio Wijnaldum, Curtis Jones; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane

Pelatih: Jurgen Klopp

Pengganti:

Leicester City:

D Ward, Iheanacho, Ayoze Perez, C Under, H Choudhury, N Mendy, C Fuchs, L Thomas, V Daley-Campbell

Liverpool:

Adrian, A Oxlade-Chamberlain, K Tsimikas, X Shaqiri, R Williams, N Phillips, L Clarkson, N Williams

