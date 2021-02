Babak I, Leicester vs Liverpool 0-0

Sabtu, 13 Februari 2021 | 20:19 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Leicester vs Liverpool. (Foto: Twitter @LFC)

Jakarta, Beritasatu.com – Pertandingan Leicester City vs Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion King Power, Sabtu (13/2/2021), berakhir imbang 0-0 hingga turun minum.

Liverpool tercatat sembilan kali mengancam gawang lawan, sedangkan Leicester hanya enam.

Kedua tim saling jual beli serangan sejak awal pertandingan. Liverpool sempat mengancam dari sisi kanan pertahanan lawan. Namun, bola berhasil dihalau bek Caglar Soyuncu dan hanya menghasilkan tendangan penjuru.

Tuan rumah ganti mengancam lewat James Maddison. Sayang, tendangan jarak jauhnya dapat diantisipasi kiper Alisson Becker, meski telah meninggalkan sarangnya.

Liverpool terus-menerus menekan pertahanan Leicester dari sisi kanan pertahanan lawan. Mohamed Salah begitu agresif mengobrak-abrik pertahanan lawan. Dia sempat dua kali dilanggar di kotak penalti. Namun, wasit menganggap bukan pelanggaran. Bahkan, VAR saja tidak dilihat.

Jamie Vardy juga sempat mengancam gawang Becker, tetapi bola lopnya hanya mengenai jala bagian atas.

Pelatih Juergen Klopp memasukkan Thiago Alcantara pada menit ke-16 menggantikan James Milner yang cedera.

Salah memang terus memberi ancaman. Pada menit ke-19, pemain asal Mesir ini tinggal berhadapan dengan kiper Kasper Schmeichel. Sayang, dia tidak langsung menembak bola ke gawang, tetapi mengumpannya ke tengah, sehingga dapat diantisipasi pemain Leicester.

Pada pertandingan yang digelar di King Power Stadium itu, gelandang Liverpool Curtis Jones menjadi pemain pertama yang mendapat kartu kuning setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-23.

Dua menit berikutnya, kerja sama Salah dan Firmino hampir membuahkan hasil. Namun, kiper Schmeicher berhasil menghalau bola. Kiper asal Denmark ini juga menyelamatkan gawangnya satu menit kemudian.

Vardy juga menebar ancaman. Empat menit menjelang turun minum, pemain timnas Inggris ini mendapat umpan terobosan. Sayang, bolanya membentur tiang.

Pada menit ke-43, giliran Johnny Evans yang mendapat kartu kuning setelah melanggar pemain Liverpool di luar kotak penalti. Dalam insiden ini, Evans justru yang mengalami cedera ringan.

Hingga turun minum, kedudukan 0-0.

Susunan pemain Leicester vs Liverpool:

Leicester City (3-4-2-1)

Kasper Schmeichel; Daniel Amartey, Johnny Evans, Caglar Soyuncu; Ricardo, Youri Tielemans, Wilfred Ndidi, Marc Albrighton; James Maddison, Harvey Barnes; Jamie Vardy

Pelatih: Brendan Rogers

Liverpool (4-3-3)

Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Jordan Henderson, Andy Robertson; James Milner, Georginio Wijnaldum, Curtis Jones; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane

Pelatih: Jurgen Klopp

Pegganti:

Leicester:

D Ward, Iheanacho, Ayoze Perez, C Under, H Choudhury, N Mendy, C Fuchs, L Thomas, V Daley-Campbell

Liverpool:

Adrian, A Oxlade-Chamberlain, K Tsimikas, X Shaqiri, R Williams, N Phillips, L Clarkson, N Williams

Sumber: BeritaSatu.com