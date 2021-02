Menit Ke-67, Salah Cetak Gol

Sabtu, 13 Februari 2021 | 20:54 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com – Tuan rumah Leicester City untuk sementara tertinggal 0-1 dari Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion King Power, Leicester, Sabtu (13/2/2021).

Gol yang membawa Liverpool unggul 1-0 itu dicetak oleh Mohamed Salah pada menit ke-67.

Pemain asal Mesir ini mencetak gol dari dalam kotak penalti. Dengan cerdik dia mengirim bola lambung ke sisi kanan gawang Kasper Schmeichel. Tembakan kaki kirinya tak dapat dijangkau kiper asal Denmark itu. Para pemain belakang Leicester juga tidak sigap menutup pergerakan Salah.

Kedua tim terus bermain cepat setelah turun minum. Serangan demi serangan silih berganti mereka lakukan.

Susunan pemain Leicester vs Liverpool:

Leicester City (3-4-2-1)

Kasper Schmeichel; Daniel Amartey, Johnny Evans, Caglar Soyuncu; Ricardo, Youri Tielemans, Wilfred Ndidi, Marc Albrighton; James Maddison, Harvey Barnes; Jamie Vardy

Pelatih: Brendan Rogers

Liverpool (4-3-3)

Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Jordan Henderson, Andy Robertson; James Milner, Georginio Wijnaldum, Curtis Jones; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane

Pelatih: Jurgen Klopp

Pengganti:

Leicester:

D Ward, Iheanacho, Ayoze Perez, C Under, H Choudhury, N Mendy, C Fuchs, L Thomas, V Daley-Campbell

Liverpool:

Adrian, A Oxlade-Chamberlain, K Tsimikas, X Shaqiri, R Williams, N Phillips, L Clarkson, N Williams

