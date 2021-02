Teganya, Fan Barcelona Ganggu Waktu Istirahat Pemain PSG dengan Nyalakan Kembali Api

Barcelona, Beritasatu.com - Duel dua tim bertabur bintang Barcelona melawan PSG akan tersaji di Nou Camp di leg pertama babak 16 besar Liga Champios, Rabu (17/2/2021) dini hari WIB. Pertemuan dua tim raksasa ini dipastikan menyedot banyak perhatian.

Fan Barcelona siap memberikan dukungan penuh kepada timnya meski tidak bisa hadir di stadion di laga nanti. Dukungan itu diberikan fan dengan cara menganggu para pemain PSG ketika berada di hotel.

Caranya, dengan menyalakan kembang api di luar hotel tempat menginap pemain PSG. Tujuannya untuk menganggu istrahat pasukan Mauricio Pochettino jelang laga.

Dalam cuplikan video yang diambil oleh El Chiringuito, suara kembang api menyala keras dapat dilihat sebelum ledakan dan gemerincing berdesir di langit malam di Barcelona.

Pertemuan kedua tim menjadi sarat emosional setelah pertemuan pertama kedua tim pada tahun 2017. Barcelona yang tertinggal 0-4 di leg pertama bangkit dengan memenangkan leg kedua dengan skor 6-1 dimana tiga gol tercipta di dua menit jelang waktu normal berakhir.

In an attempt to prevent PSG’s players from sleeping, Barcelona fans set off fireworks in front of their hotel the night before tomorrow’s mega clash. pic.twitter.com/WwCPN6zP7l