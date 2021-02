Lawan Porto, Cristiano Ronaldo Minta Juventus Fokus

Turin, Beritasatu.com - Bintang Juventus, Cristiano Ronaldo, berharap pertandingan melawan FC Porto akan menjadi awal dari perjalanan panjang hingga Final Liga Champions. Dia pun mengingatkan rekan-rekannya untuk fokus ke pertandingan ini.

Striker Portugal itu kembali ke tanah airnya saat Juventus menghadapi Porto pada pertandingan pertama dari dua leg babak sistem gugur (knockout) Liga Champions. Laga akan digelar Rabu (17/2/2021) atau Kamis dini hari WIB.

Menjelang pertandingan 16 besar di Porto, Ronaldo mengatakan dia menghormati lawan tetapi bertujuan untuk menang di Estadio Do Dragao.

"Besok kami memiliki pertandingan yang sangat penting melawan tim yang sangat kuat," tulis Ronaldo di Twitter.

“Saya hanya bisa berharap bahwa ini mungkin awal dari perjalanan panjang yang ingin kami tempuh hingga final."

“Menghormati lawan, ambisi untuk kemenangan dan 100 persen fokus pada tujuan kami. Ayo pergi, guys! ”

Tomorrow we have a very importante game against a very strong team and I can only hope that it may be the beggining of the long walk we want to take until the final. Respect for the opponent, ambition for the victory and 100% focus on our goals. Let’s go, guys! Fino Alla Fine! 💪🏽 pic.twitter.com/ukrV7tM3S4