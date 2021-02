Taklukkan Arsenal, Manchester City Tetap Kukuh di Puncak

London, Beritasatu.com - Manchester City memetik kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Arsenal dalam partai Premier League, Minggu (21/2/2021), di Stadion Emirates, London. Gol yang membawa tim asuhan Pep Guardiola ini unggul dilesakkan Reheem Sterling saat pertandingan baru berjalan dua menit.

Ini merupakan kemenangan ke-18 yang diraih Manchester City di Premier League musim ini. Tiga poin ini pun kian mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen dengan koleksi 59 poin, unggul 10 poin atas penghuni posisi kedua, Leicester City.

Sementara bagi Arsenal, ini merupakan kekalahan ke-11 di Premier League musim ini. Pasukan Mikel Arteta masih tercecer di posisi ke-10 dengan 34 poin.

Manajer Arsenal, Mikel Arteta, menurunkan formasi (4-2-3-1) dengan mempercayakan Pierre-Emerick Aubameyang sebagai striker tunggal. Dia ditopang tiga pemain Bukayo Saka, Martin Odegaard, dan Nicolas Pepe.

Sementara di kubu Manchester City, manajer Pep Guardiola mengusung formasi 4-3-3. Dia menampilkan trio Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, dan Raheem Sterling di barisan depan. Mereka dibantu barisan tengah yakni Bernardo Silva, Fernandinho, dan Ilkay Gundogan. De Bruyne kembali bermain setelah pulih dari cedera.

Manchester City langsung mengambil inisiatif menyerang dalam partai ini. Upaya ini langsung membuahkan hasil saat pertandingan baru memasuki menit kedua.

Diawali serangan Riyad Mahred yang menyisir sisi kiri pertahanan Arsenal. Pemain asal Aljazair ini berhasil melepaskan umpan lambung ke depan gawang. Bola kemudian dimanfaatkan Raheem Sterling dengan tandukan.

Bola hasil sundulan pemain Inggris ini akhirnya melesak di gawang tuan rumah. Kiper Bernd Leno tak mampu mencegah bola melesak ke gawangnya.

Reheem Sterling Rayakan Gol Bersama Riyad Mahrez

Manchester City benar-benar mendominasi dalam pertandingan di kandang lawan ini. Beberapa kali juga melakukan tekanan ke gawang lawan. Pada menit keenam, Sterling kembali nyaris mencetak gol seandainya kiper Bernd Leno tidak sigap menangkap bola.

Beberapa upaya juga dilakukan Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, dan Bernardo Silva namun gagal membuahkan gol. Hingga menit ke-20, Manchester City mendominasi 67% penguasaan bola.

Menit ke-23, Manchester City kembali menekan. Bernardo Silva berhasil membawa bola hingga ke jantung pertahanan lawan. Dia mengirimkan umpan ke depan gawang yang kosong namun tak ada kawan menyambut sodorannya.

Arsenal sempat membuat tekanan pada menit ke-30. Namun tendangan kaki kiri Kieran Tierney dari luar kotak penalti berhasil diredam kiper Ederson.

Setelah menit ke-35, Arsenal berhasil keluar dari tekanan dan melakukan beberapa serangan. Namun semua tekanan mereka berhasil diredam pemain belakang tim tamu.

Aksi Pemain Manchester City Ilkay Gundogan

