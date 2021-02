Real Madrid ke Atalanta, Hanya 11 Pemain Utama Bugar

Madrid, Beritasatu.com - Real Madrid telah merilis daftar squad mereka untuk pertandingan Liga Champions melawan Atalanta dan hanya memiliki 11 pemain senior yang bugar.

Karim Benzema telah bergabung dengan Sergio Ramos, Eden Hazard, Marcelo, Dani Carvajal, Fede Valverde, Rodrygo Goes, Alvaro Odriozola dan Eder Militao dalam daftar absen untuk Los Blancos.

Striker Prancis itu tidak berlatih dengan anggota tim lainnya menjelang pertandingan akhir pekan lalu melawan Valladolid dan akan absen dalam pertemuan Liga Champions Real Madrid melawan Atalanta, Rabu (24/2/2021) atau Kamis dini hari WIB.

Benzema telah mencetak 17 gol dalam 28 penampilan di semua kompetisi musim ini.

Atalanta menjamu Real Madrid di Stadion Gewiss untuk pertandingan pertama babak 16 besar Liga Champions pada hari Rabu dengan pertandingan sebaliknya yang akan dimainkan di Madrid pada 16 Maret.

Squad Real Madrid ke Atalanta

Kiper: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Diego Altube

Belakang: Raphael Varane, Nacho, Ferland Mendy, Victor Chust, Miguel

Tengah: Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Isco, Arribas, Blanco

Depan: Marco Asensio, Lucas Vazquez, Vinicius Junior, Mariano, Hugo Duro

πŸ“‹βœ Our 19-man squad for the match against @Atalanta_BC!#UCL pic.twitter.com/kT5ML6qV0d