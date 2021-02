16 Besar Liga Europa, Manchester United Bertemu AC Milan

Jumat, 26 Februari 2021 | 20:05 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Nyon, Beritasatu.com - Manchester United akan menghadapi AC Milan di babak 16 besar Liga Europa. Klub Inggris lainnya, Arsenal akan bertemu wakil Yunani Olympiacos. Pengundian babak 16 besar Liga Europa berlangsung hari ini, Jumat (26/2/2021).

Pertemuan terakhir Manchester United dengan Milan terjadi pada pada Maret 2010. Saat itu klub Inggris tersebut menang telak 4-0.

Milan menyingkirkan Red Star dari babak 32 besar dan Setan Merah mengalahkan Real Sociedad.

Pertemuan terakhir antara kedua belah pihak terjadi pada Maret 2010 ketika Rossoneri menderita kekalahan 4-0 di Old Trafford.

Namun, itu satu-satunya momen Manchester United menyingkirkan Milan dari kompetisi Eropa.

Milan kalah dalam tiga dari empat pertandingan terakhir mereka melawan raksasa Premier League tersebut. Namun kemenangan terakhir mereka pada tahun 2006 sangat menentukan untuk mendapatkan tempat di final Liga Champions.

Milan dan Manchester United memainkan qo pertandingan melawan satu sama lain, masing-masing memenangkan lima pertandingan.

Leg pertama akan dimainkan pada 11 Maret di Old Trafford, dan leg kedua akan dimainkan pada 18 Maret 2021 di Milan.

Hasil undian 16 besar Liga Europa

Ajax (Belanda) vs Young Boys (Swiss)

Dynamo Kyiv (Ukraina) vs Villarreal (Spanyol)

Roma (Italia) vs Shakhtar Donetsk (Ukraina)

Olympiacos (Yunani) vs Arsenal (Inggris)

Dinamo Zagreb (Kroasia) vs Tottenham (Inggris)

Manchester United (Inggris) vs AC Milan (Italia)

Slavia Praha (Rep Cheska) vs Rangers (Skotlandia)

Granada (Spanyol) vs Molde (Norwegia)

Sumber: BeritaSatu.com