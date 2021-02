Ini Susunan Pemain Leicester vs Arsenal

Leicester, Beritasatu.com - Pelatih Arsenal Mikel Arteta melakukan perombakan pada tim intinya menghadapi Leicester di Kiing Power Stadium, Minggu (28/2/2021) malam ini.

Diantaranya Cedric dan Pablo dimainkan menjadi starter. Lalu Mohamed Elneni akan berduet dengan Granit Xhaka. Begitu juga dengan Nicolas Pepe dan Willian yang akan bermain sejak menit awal.

Alexandre Lacazette yang dipercaya menjadi kapten akan jadi tumpuan di lini depan.

