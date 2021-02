Milan Bangkit di Kandang Lawan

Senin, 1 Maret 2021 | 05:45 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Bek AC Milan Simon Kjaer (atas kanan) menyundul bola pada pertandingan lanjutan Serie A Liga Italia melawan AS Roma di Stadion Olimpico, 28 Februari 2021. (Foto: AFP)

Jakarta, Beritasatu.com - AC Milan akhirnya memetik tiga poin setelah sebelumnya dua kali kalah di Liga Italia. Mereka mengalahkan AS Roma di Stadion Olimpico, Roma, Minggu (28/2/2021) setempat atau Senin (1/3/2021) dini hari WIB.

Sebelumnya, tim yang dilatih Stefano Pioli itu tumbang saat bertemu Spezia dan Inter Milan. Namun, dua kekalahan itu tampaknya melecut semangat anak-anak San Siro untuk bangkit dan memenangi laga ketat di Ibukota Italia.

Tambahan tiga poin membuat tim peringkat kedua Milan kini kembali terpaut empat poin dengan pemuncak klasemen Inter Milan. Milan mengoleksi 52 poin, sedangkan Roma tetap di posisi kelima dengan koleksi 44 poin.

Milan keluar menyerang sejak awal. Zlatan Ibrahimovic memaksa kiper Pau Lopez, dan kemudian Fikayo Tomori mencetak gol yang tidak disahkan karena offside.

Ibrahimovic merebut bola dari Lopez yang lengah setelah menerima operan Federico Fazio, namun sepakan tumit pemain Swedia itu melebar. Beberapa saat kemudian Rebic melepaskan sepakan yang masih dapat ditepis kiper Lopez.

Milan baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-43 melalui eksekusi penalti. Wasit memberikan hadiah penalti akibat pelanggaran yang dilakukan Fazio terhadap Davide Calabria, setelah dilakukan tinjauan VAR diputuskan bahwa pelanggaran itu terjadi di kotak terlarang. Eksekutor reguler Milan Frank Kessie sukses menjalankan tugasnya.

Roma menyamakan kedudukan setelah turun minum, tepatnya pada menit ke-50. Setelah menerima operan dari Leonardo Spinazzola, Veretout melepaskan sepakan kaki kanan melengkung ke sudut kanan atas gawang Milan. Itu merupakan gol kesepuluh Veretout musim ini.

Kedudukan imbang 1-1 tidak bertahan lama karena Milan merestorasi keunggulannya pada menit ke-58. Kiper Lopez melakukan kesalahan sehingga bola dapat dikuasai Alexis Saelemaekers, bola kemudian diberikan kepada Ante Rebic, yang berputar dan mengecoh Mancini, untuk kemudian menempatkan bola ke sudut kiri jauh gawang.

Setelah gol dari Rebic, sejumlah peluang dimiliki kedua tim. Milan mendapatkannya dari pemain pengganti Rafael Leao, kemudian Roma memiliki peluang bagus dari tendangan Mkhitaryan yang membentur tiang gawang.

Peluang

Pada fase akhir pertandingan, Roma bahkan memiliki dua peluang bagus untuk menyamakan kedudukan. Namun, Pedro gagal melakukan penyelesaian dengan sempurna dan sepakan keras Mkhitaryan tertuju lurus ke kiper Gianluigi Donnarumma.

Milan memang tampil bagus di kandang lawan. Rossoneri memenangi 13 dari 19 pertandingan tandang musim ini di semua kompetisi. Mereka hanya dua kali kalah, dan empat kali imbang. Namun, pencapaian itu masih kalah dibandingkan pada 1992/1993. Saat itu, Milan yang dilatih Fabio Capello mencetak 15 kemenangan di kandang lawan.

“Kami memulai dengan sangat buruk malam ini. Milan memiliki beberapa peluang awal. Kami melakukan semua kesalahan dalam 20 menit pertama atau lebih dan kami terlalu pasif dalam bertahan. Melawan tim seperti AC Milan mungkin sulit untuk bangkit kembali dari itu. Namun, setelah menyamakan kedudukan, kami memainkan permainan dan menciptakan peluang,” kata pelatih AS Roma, Paulo Fonseca.

Pada pertandingan putaran selanjutnya yang dimainkan pada tengah pekan, Milan akan menjamu Udinese pada Rabu (3/3/2021), sedangkan Roma melawat ke markas Fiorentina pada hari yang sama.

Susunan pemain AS Roma vs AC Milan:

AS Roma (3-4-2-1): Pau Lopez, Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Federico Fazio (Bruno Peres 62'), Rick Karsdorp, Gonzalo Villar (Stephan El Shaarawy 70'), Jordan Veretout (Amadou Diawara 79'), Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini, Henrikh Mkhitaryan, Borja Mayoral (Pedro Rodriguez 79')

AC Milan (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria, Fikayo Tomori, Simon Kjaer, Theo Hernandez, Sandro Tonali (Soualiho Meite 83'), Franck Kessie, Alexis Saelemaekers (Samuel Castillejo 83'), Hakan Calhanoglu (Brahim Diaz 46'), Ante Rebic (Rade Krunic 67'), Zlatan Ibrahimovic (Rafael Leao 56')

Sumber: BeritaSatu.com