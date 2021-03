Burnley vs Arsenal: Misi Kejar Empat Besar

Sabtu, 6 Maret 2021 | 08:33 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Arsenal, Beritasatu.com - Konsistensi Arsenal yang mengemas kemenangan di dua laga terakhir akan diuji Burnley dalam lanjutan Premier League pekan ke-27 di Turf Moor, Sabtu (6/3/2021) malam WIB. Kemenangan menjadi wajib buat Arsenal jika asa untuk bisa menembus empat besar klasemen tetap hidup.

Arsenal saat ini berada di peringkat 10 dengan 37 poin, terpaut 10 poin dari posisi empat klasemen yang ditempati Chelsea.

“Tujuannya adalah berangkat dan mengalahkan Burnley,” ucap Arteta .

“Kami mengejar (posisi empat besar) untuk saat ini tetapi itu tidak berada di tangan kami, satu-satunya hal yang bisa kami kendalikan adalah hasil dan penampilan kami. Kami sudah tentu akan melakukannya lebih baik dari yang sudah kami lakukan dalam beberapa bulan terakhir.”

Ini akan menjadi laga tidak mudah buat pasukan Meriam London.

Pasalnya, Burnley kini sedang bagus dalam penampilan kandangnya. Tercatat dalam empat laga kandang terakhirnya di Premier League, tim asuhan Sean Dyche itu mengemas hasil imbang. Burnley imbang 1-1 vs Brighton, 1-1 vs Fulham, 0-0 vs West Brom, dan 1-1 vs Leicester City.

Dengan catatan ini tentunya bakal tidak mudah buat Arsenal bisa melakukan pembalasan atas Burnley yang mengalahkan mereka 1-0 pada pertemuan pertama di Emirates.

Modal penting Arsenal adalah kepercayaan diri yang sedang bagus menyusul kemenangan di dua laga terakhir. Usai menang 3-2 atas Benfifa, Meriam London berhasil mengalahkan Leicester di kandangnya 3-1.

Perkiraan Susunan Pemain

Burnley (4-4-2): Pope; Taylor, Mee, Tarkowski, Lowton; McNeil, Westwood, Cork, Brownhill; Rodriguez, Wood.

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Tierney, Gabriel, Luiz, Bellerin; Xhaka, Partey; Willian, Odegaard, Saka; Aubameyang.

5 Pertemuan Terakhir

14-12-2020 Arsenal 0-1 Burnley (EPL)

2-2-2020 Burnley 0-0 Arsenal (EPL)

17-8-2019 Arsenal 2-1 Burnley (EPL)

12-5-2019 Burnley 1-3 Arsenal (EPL)

22-12-2018 Arsenal 3-1 Burnley (EPL).

5 Laga Terakhir Burnley

13-2-21 Palace 0-3 Burnley (EPL)

18-2-21 Burnley 1-1 Fulham (EPL)

20-2-21 Burnley 0-0 West Brom (EPL)

28-2-21 Tottenham 4-0 Burnley (EPL)

4-3-21 Burnley 1-1 Leicester (EPL).

5 Laga Terakhir Arsenal

14-2-21 Arsenal 4-2 Leeds (EPL)

19-2-21 Benfica 1-1 Arsenal (UEL)

21-2-21 Arsenal 0-1 City (EPL)

26-2-21 Arsenal 3-2 Benfica (UEL)

28-2-21 Leicester 1-3 Arsenal (EPL).

Sumber: BeritaSatu.com