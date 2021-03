Chelsea vs Everton: Berebut Posisi Empat Besar

Senin, 8 Maret 2021 | 15:03 WIB

London, Beritasatu.com - Chelsea mengusung motivasi tinggi untuk meraih kemenangan saat menjamu Everton, dalam lanjutan matchday pekan ke-29 kompetisi Premier League musim 2020/2021, di stadion Stamford Bridge, London, Selasa (9/3/2021) dinihari WIB.

The Blues saat ini berada di posisi ke-4 klasemen sementara Liga Inggris dengan 47 poin. Sementara, The Toffees duduk di posisi ke-5 dengan raihan 46 poin. Pertandingan Chelsea vs Everton, akan menjadi ajang perebutan posisi empat besar.

Chelsea menduduki posisi keempat berkat kemenangan tandang 1-0 dari juara bertahan Liverpool, dengan Mason Mount mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut di Anfield.

Hebatnya, The Blues masih belum terkalahkan sejak kedatangan Tuchel pada akhir Januari, dengan pelatih asal Jerman itu mencatatkan tujuh kemenangan dan seri tiga kali.

Tuchel sendiri telah meminta para pemainnya, untuk tidak lagi kehilangan poin jika ingin terus mempertahankan posisi empat teratas yang merupakan batas terakhir untuk meraih tiket Liga Champions musim depan.

"Secara matematis, Chelsea tetap berpeluang tampil di Liga Champions. Syaratnya, kami tidak boleh kehilangan poin," kata Tuchel.

Pada bagian lain, Everton juga meraih tiga poin setelah mengalahkan West Bromwich Albion dengan skor 1-0, tengah pekan lalu.

Pasukan Carlo Ancelotti kini telah memenangkan masing-masing dari tiga pertandingan terakhir mereka di Liga Premier tanpa kebobolan, yang mengantarkan mereka naik ke posisi kelima, satu poin di belakang Chelsea dengan selisih satu pertandingan di tangan.

Menghadapi Chelsea di Stamford Bridge bakal menjadi ujian berat bagi manajer Everton, Carlo Ancelotti. Meski demikian, Everton tampil impresif dalam perjalanan mereka musim ini, berkat sentuhan tangan dingin pelatih asal Italia tersebut.

Mantan pelatih AC Milan itu telah mengingatkan para pemainnya untuk menampilkan level permainan terbaik, jika mereka ingin mendapatkan hasil positif dari laga tandang ke markas Chelsea.

"Chelsea adalah tim yang penuh dengan pemain berkualitas. Kami harus berusaha untuk bisa mengimbangi mereka, dengan mengerahkan penampilan terbaik," kata Ancelotti.

Perkiraan Susunan Pemain:

Chelsea (4-3-3): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Kante, Jorginho, Alonso; Mount, Giroud, Werner

Pelatih: Thomas Tuchel.

Everton (4-4-2): Pickford; Holgate, Godfrey, Keane, Digne; Doucoure, Allan, Davies; Sigurdsson; Calvert-Lewin, Richarlison

Pelatih: Carlo Ancelotti (Italia).

