Timnas Belanda Juga Akan Protes Qatar

Amsterdam, Beritasatu.com - Tim nasional Belanda akan mengikuti Jerman dan Norwegia memprotes Qatar yang menjadi penyelenggara Piala Dunia 2022 dalam pertandingan kualifikasi melawan Latvia di Amsterdam, Sabtu (27/3/2021). Hal tersebut diungkapkan bek Matthijs de Ligt.

Pemain Juventus itu tidak mau mengungkapkan lebih jauh protes macam apa yang mereka akan sampaikan.

Dengan begitu Belanda mengikuti Jerman dan Norwegia yang memprotes Qatar dengan mengenakan kaos bertuliskan hak asasi manusia (HAM) untuk mengkritik kondisi pekerja asing di Qatar.

Protes ini juga akan disaksikan oleh 5.000 penonton yang diperbolehkan masuk menonton pertandingan yang berlangsung di Amsterdam Arena tersebut.

"Saya tak bisa memberikan bocoran. Anda lihat saja apa itu besok," kata De Ligt seperti dikutip Reuters, Jumat (27/3/2021).

Para pemain timnas Jerman berbaris sambil memperlihatkan huruf dalam kaos yang masing-masing mereka kenakan yang dirangkai menjadi kata "HUMAN RIGHTS" atau hak asasi manusia.

Sebelum Jerman, Norwegia melakukan protes serupa ketika pemain-pemain mereka mengenakan kaos bertuliskan "Human rights, on and off the pitch" atau "hak asasi manusia di dalam dan di luar lapangan".

De Ligt mengatakan pemain-pemain Belanda juga telah memutuskan untuk menunjukkan keprihatinan mereka.

"Kami sudah membahas ini sejak lama, ini perkara yang sensitif tapi saya kira opini kami jelas," kata bek tengah ini.

"Semua orang sudah membaca situasi ini (para pekerja migran) di Qatar, sudah tentu, namun kami baru memulai membicarakan dan membahasnya sejak laporan media massa mencuat. Pada akhirnya kami semua telah membuat keputusan dan semua orang mendukungnya."

