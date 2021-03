Barcelona Akan Pakai Jersey Spesial di El Clasico

Barcelona, Beritasatu.com - Laga El Clasico yang mempertemukan Barcelona dengan Real Madrid selalu spesial. Untuk El Clasico pada 11 April nanti akan terasa lebih spesial buat Barcelona lantaran mereka akan mengenakan jersey edisi khusus.

Jersey ini menampilkan perpaduan unik dari bendera Senyera serta warna biru dan warna biru Barcelona yang khas.

Jersey ini diluncurkan dengan semboyan "Una samarreta ens agermana" yang berarti "Satu kemeja menyatukan kita". Legenda Barcelona Carles Puyol pertama kali meluncurkannya dalam sebuah iklan eksklusif pada bulan Januari lalu.

Skema warna, kata klub, bertujuan untuk menyatukan kebanggaan penggemar Barca terhadap klub dan identitasnya, dengan akarnya di Catalonia.

📲 #WallpaperWednesday



10 days until #ElClásico 🔥🔥🔥



We are so excited to debut this special jersey! 👉 https://t.co/ghQisW3we2 pic.twitter.com/nAFQdn2qd5