Jerman Kalah, Pelatih Kritik Pemain Ini

Berlin, Beritasatu.com- Pelatih Timnas Jerman, Joachim Loew, mengkritik Timo Werner setelah striker itu gagal mencetak gol dari jarak delapan meter dalam kekalahan 1-2 yang mengejutkan saat menjamu Makedonia Utara pada kualifikasi Piala Dunia 2022, Rabu (31/3/2021) atau Kamis dini hari WIB.

Dengan skor 1-1 di menit ke-80, Werner gagal memaksimalkan umpan Ilkay Gundogan. Kaki kirinya tak mampu menendang bola dengan baik sehingga peluang emas tersebut gagal membuahkan gol.

Eljif Elmas mencetak gol lima menit kemudian untuk membawa Makedonia Utara memetik kemenangan. Ini untuk pertama kalinya Jerman kalah di kandang dalam kualifikasi Piala Dunia dalam 20 tahun.

Werner sendiri saat ini tengah berjuang untuk terus menambah koleksi golnya sejak pindah ke klub Premier League Chelsea musim panas lalu. Dia didatangkan dengan transfer £ 48 juta dari Red Bull Leipzig.

“Dia harus menyelesaikan bola itu, tidak ada pertanyaan sama sekali. Dia seharusnya bisa mencetak gol,” kata Loew, yang akan mengundurkan diri sebagai pelatih Jerman setelah Piala Eropa 2020 musim panas ini.

"Namun dia tidak menendang bola dengan sempurna dengan kaki kirinya, jika dia melakukan kontak bersih dengan bola itu pasti gol," ungkap Loew yang menangani Timnas Jerman sejak 2006.

Werner mencetak 28 gol Bundesliga di musim terakhirnya di Leipzig tetapi hanya berhasil mencetak lima gol di Stamford Bridge di Premier League musim ini, meskipun penampilan sang penyerang telah meningkat sejak manajer Thomas Tuchel mengambil alih tim pada Januari.

