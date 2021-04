Kartu Merah Thiago Silva Biang Kekalahan Chelsea

Sabtu, 3 April 2021 | 22:31 WIB

Oleh : Dwi Argo Santosa / DAS

London, Beritasatu.com– Kartu merah yang diterima bek Thiago Silva menjadi malapetaka bagi Chelsea hingga dihajar 5-2 oleh tim yang kini menempati peringkat kedua paling bontot klasemen sementara Liga Inggris, West Bromwich Albion (WBA), Sabtu (3/4/2021) malam WIB.

Kartu merah pada pertandingan ini bagi Silva merupakan catatan menyedihkan. Pasalnya, ia baru bermain setelah absen dalam 10 pertandingan terakhir karena cedera. Sekalinya bermain, ia hanya bermain 29 menit di lapangan dan diusir wasit karena kartu kuning kedua.

Kartu kuning pertama bek tengah ini didapat saat melakukan pelanggaran terhadap penyerang WBA, Matheus Pereira. Ketika itu pertandingan baru berumur lima menit.

Kartu kuning kedua atau kartu merah diterimanya pada 24 menit berikutnya. Silva meluncur untuk memblokir tembakan Okay Yokuslu persis di depan kotak penalti.

Kakinya gagal menghentikan bola namun gaya berat dan arahnya meluncur menghantarnya ke posisi Yokuslu yang dalam sepersekian detik sudah melepaskan tembakan. Sialnya, Yokuslu berguling sehingga mengesankan bahwa ia kena teckle keras.

BACA JUGA West Brom Hentikan Catatan Apik Chelsea Bersama Tuchel

Wasit David Coote yang berada ak jauh dari kejadian mengacungkan kartu kuning kedua. Bek tengah berusia 36 tahun, cukup tua untuk ukuran pemain bola, diusir dari lapangan dan harus mandi lebih awal ketimbang rekan-rekannya.

Menurut catatan Football.London, kartu merah kali ini adalah yang pertama diterima Silva sejak Mei 2013 ketika dia dikeluarkan untuk pertama kalinya dalam kariernya di Eropa, yakni saat masih menjadi pemain Paris Saint-Germain.

Ekspresi pemain Chelsea saat Thiago Silva mendapatkan kartu merah

Malam ini, sekeluar Silva dari lapangan, pertahanan tim asuhan Thomas Tuchel ini bolong. Babak pertama Chelsea yang unggul lebih dulu akhirnya tertinggal 1-2 oleh gol Matheus Pereira.

Bermain dengan 10 pemain, tanpa bek tengah, tim papan atas Eropa sekelas Chelsea pun rapuh di belakang kendati menghadapi tim yang terancam degradasi sekelas West Brom.

Pada babak kedua, serangan Chelsea terlihat lebih atraktif. Sempat memberikan harapan dengan mengemas satu gol tambahan dari kerja sama cantik Marcos Alonso-Timo Werner-Mason Mount pada menit ke-71, akhirnya Chelsea harus menerima kekalahan 5-2.

Thiago Silva pun menjadi kambing hitam kekalahan pertama Chelsea dalam 15 pertandingan di bawah pelatih Tuchel.

Fans Chelsea membandingkan performa bek asal Brasil ini dengan bek Chelsea asal Denmark, Andreas Christensen.

Nama terakhir ini akhirnya dimasukkan menggantikan Hakim Ziyech paa menit ke 33 seelah Silva keluar.

Sebagian fans Chelsea tidak setuju dengan keputusan wasit David Coote namun kebanyakan penggemar menyebut bahwa kesalahan buruk itu tak seharusnya dilakukan oleh pemain berpengalaman seperti Silva.

Sebelum berlabuh di Chelsea, Thiago Silva bermain di klub besar seperti Paris Saint-Germain (PSG), AC Milan, dan Fluminense.

Saat merumput di PSG, Thiago Silva sempat ditangani oleh Tuchel. Pemain-pelatih ini kemudian berpisah setelah Silva bergabung ke Chelsea pada musim panas 2020.

Keduanya bertemu kembali setelah Tuchel dipinang Chelsea menjadi manajer pada 2021 menggantikan Frank Lampard.

Thiago Silva meninggalkan lapangan



Beberapa komentar penggemar Chelsea antara lain akun MBrown @irigo_m mencuit, PL referee are trash!! Where is VAR??

Atau akun Tom @VDVMSXN menulis, He did touch the player but it wasn’t deserving of a yellow. Probably wouldn’t have been carded had he not already been on a first yellow. (Silva memang menyentuh pemain (lawan) itu tetapi tidak pantas mendapatkan kuning. Mungkin tidak akan mendapat kartu kuning seandainya dia belum mendapat kartu kuning pertama).

Akun Jorge Luiz @jorgeyorkjunior mencuitkan, Gross error of the Referee, Thiago Silva clearly plays to block the ball, he had no intention of making that foul. (Kesalahan menyolok mata dari wasit, Thiago Silva jelas bermain untuk menghalau bola, dia tidak berniat melakukan pelanggaran itu).

Akun Adrian Neves @AdrianNeves17, menulis, Unacceptable from him I expect better hes experienced vet! He was brutal from kick off I don’t like Christianensen but he’s played extremely well and shouldn’t be removed. (Tidak dapat diterima darinya, saya berharap yang lebih baik dari veteran berpengalamannya! Dia brutal sejak awal. Saya tidak suka Christensen tetapi dia bermain sangat baik dan tidak boleh disingkirkan.

Sumber: BeritaSatu.com