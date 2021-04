Persaingan 4 Besar Liga Inggris Kian Panas

Minggu, 11 April 2021 | 08:08 WIB

Oleh : BW

Jakarta, Beritasatu.com - Komposisi empat besar klasemen Liga Inggris dua kali diubah oleh Liverpool dan Chelsea yang sama-sama memetik kemenangan dalam rangkaian laga pekan ke-31.

Posisi menuju Liga Champions ini pun makin panas, karena melibatkan beberapa tim dengan jarak poin yang sangat rapat.

Liverpool lebih dulu naik ke peringkat keempat setelah memetik kemenangan kandang perdana dalam sembilan pertandingan terakhir dengan menundukkan Aston Villa 2-1 secara dramatis di Anfield.

Namun, kedudukan Liverpool di empat besar hanya bertahan sekitar dua jam saja. Sebab dalam laga lebih larut, Chelsea menang besar kala melawat ke Selhurst Park dengan melumat Crystal Palace 4-1.

Chelsea kini menempati peringkat keempat dengan koleksi 54 poin, unggul dua poin atas Liverpool yang ada di posisi kelima.

Kendati demikian posisi Chelsea dan Liverpool masih bisa turun lagi, tergantung hasil pertandingan lanjutan pekan ke-31 Minggu malam ini.

West Ham United yang ada di posisi keenam klasemen dengan 52 poin akan menjamu tim peringkat ketiga, Leicester City (56), di Villa Park, Birmingham.

Kemenangan akan membuat West Ham kembali mengamankan peringkat keempat, sedangkan hasil imbang cukup untuk menggusur Liverpool dari urutan kelima.

Laga Lain

Dalam laga lain Minggu malam ini, Tottenham Hotspur akan menjamu Manchester United di London.

Tottenham yang ada di urutan ketujuh dengan 49 poin, setidaknya berpeluang untuk naik ke posisi kelima jika menang melawan MU.





Sebaliknya, MU (60) berpeluang memangkas jarak 14 poin dari pemuncak klasemen Manchester City, setelah rival sekotanya itu secara mengejutkan dipecundangi oleh 10 pemain Leeds United dengan skor 1-2 di Etihad.

Dua pertandingan lain akan dimainkan malam ini, yakni Burnley menjamu Newcastle United di Turf Moor serta Arsenal yang melawat ke markas tim juru kunci Sheffield United.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris pekan ke-31:

Sabtu (10/4/2021) dini hari

Fulham 0 - Wolverhampton 1 (Adama Traore 90+2')

Sabtu (10/4/2021) malam

Manchester City 1 - Leeds United 2 (Ferran Torres 76'; Stuart Dallas 42', 90+1')

Liverpool 2 - Aston Villa 1 (Mohamed Salah 57', Trent Alexander-Arnold 90+1'; Ollie Watkins 43')

Crystal Palace 1 - Chelsea 4 (Christian Benteke 63'; Kai Havertz 8', Christian Pulisic 10', 78', Kurt Zouma 30')

Minggu (11/4/2021) malam sampai Senin (12/4/2021) dini hari:

18.00 Burnley vs Newcastle United

20.05 West Ham United vs Leicester City

22.30 Tottenham Hotspur vs Manchester United

01.00 Sheffield United vs Arsenal

Selasa (13/4/2021) dini hari:

00.00 West Bromwich Albion vs Southampton

02.15 Brighton & Hove Albion vs Everton

Sumber: ANTARA