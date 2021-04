Sempat Tertinggal, MU Bangkit dan Taklukkan Tottenham

London, Beritasatu.com - Manchester United sukses menundukkan tuan rumah Tottenham Hotspur 3-1 dalam pertandingan Premier League pekan ke-31, Minggu (11/4/2021). Manchester United sempat tertinggal oleh gol Heung-Min Son pada menit ke-40. Namun pasukan Ole Gunnar Solskjaer kemudian bangkit melalui gol Fred pada menit ke-57, Edinson Cavani (79), dan Mason Greenwood saat injury time.

Meski peluang menjadi juara sangat tipis, kemenangan ini setidaknya mendekatkan jarak mereka dengan pemimpin klasemen Manchester City. Kini jarak mereka menjadi 11 poin dengan keunggulan satu pertandingan. Sehari sebelumnya Manchester City menyerah 1-2 kepada Leeds United.

Di kubu tuan rumah, manajer Jose Mourinho mengusung formasi 4-2-3-1. Dia menampilkan Harry Kane sebagai ujung tombak tunggal.

Pemain Timnas Inggris itu ditopang trio Son Heung Min, Giovani Lo Celso, serta Lucas Moura. Sementara Pierre-Emile Hojbjerg

dan Tanguy NDombele ditempatkan di depan empat bek.

Joe Rodon dan Eric Dier menjadi duet bek tengah didampingi Serge Aurier di sisi kanan serta Sergio Reguilón di kiri. Mereka menjaga kiper Hugo Lloris dari serbuan pemain lawan.

Sementara di kubu Manchester United, Solskjaer juga mengusung formasi serupa dengan lawannya. Kiper David de Gea kembali harus menyerahkan posisi penjaga gawang utama kepada Dean Henderson.

Dia bakal dikawal empat bek yakni Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, dan Luke Shaw. Scott McTominay

dan Fred menjadi duet di depan barisan belakang.

Sementara Edinson Cavani menjadi penyerang tunggal yang disokong trio Bruno Fernandes, Paul Pogba, dan Marcus Rashford.

Pada menit ketiga, Tottenham sudah melakukan tekanan melalui Son Heung Min. Pemain asal Korea Selatan melepaskan tendangan dari tengah kotak penalti. Namun tendangan kaki kanannya tak mengenai sasaran.

Menit ke-14 dan 16 kedua tim sama-sama memiliki peluang namun terjebak offside. Menit ke-14, pemain Manchester United Harry Maguire mengirimkan umpan untuk striker Edinson Cavani, namun pemain asal Uruguay ini gagal memanfaatkannya karena terkena offside.

Dua menit kemudian giliran Son Heung-Min yang juga terjebak offside saat mencoba memanfaatkan sodoran dari Pierre-Emile Hojbjerg.

Tak berapa lama, Pogba memberikan umpan panjang ke arah Cavani, yang memberikan umpan kepada Rashford untuk melakukan tendangan dari sisi kanan dalam. Dia melepaskan tembakan keras ke gawang. Namun Dier menyeberang tepat pada waktunya untuk memblok bola hingga melebar dari tiang kanan.

Menit ke-22, Moura membuat gerakan di sayap kanan dan memberikan umpan silang ke tiang dekat. Namun bola lebih dulu ditangkap Henderson sebelum sampai ke kepala Son.

Manchester United sebenarnya mampi mencetak gol yang dilesakkan Edinson Cavani pada menit ke-33. Penyerang asal Uruguay ini menjebol gawang Hugo Lloris setelah memanfaatkan umpan Paul Pogba. Dia menyambut umpan dengan kaki kiri dari tengah kotak penalti.

Namun wasit kemudian meminta bantuan VAR. Setelah melihat VAR wasit Chris Kavanagh memastikan gol yang dicetak mantan pemain Paris Saint-Germain itu tidak sah.

Wasit menganulir gol ini karena Scott McTominay melanggar Son Heung Min sebelum gol terjadi. Skor pun tetap 0-0.

Tottenham justru kemudian unggul pada menit ke-40 melalui aksi Son Heung Min. Penyerang asal Korea Selatan ini menjebol gawang Dean Henderson setelah memanfaatkan umpan Lucas Moura. Dia menyambut umpan dengan kaki kiri dari tengah kotak penalti. Bola yang mengarah ke pojok kiri bawah tak bisa diselamatkan kiper Manchester United.

Ini merupakan gol ke-14 yang dicetak Son di Premier League musim ini. Menyamai torehannya pada musim 2016/17. Skor 1-0 untuk keunggulan Tottenham bertahan hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, Manchester United langsung mengancam melalui aksi Aaron Wan-Bissaka. Pemain belakang ini menembak dengan kaki kanan dari sudut sulit memanfaatkan umpan Luke Shaw. Namun tendangan voli yang dilepaskannya berhasil diselamatkan kiper Hugo Lloris.

Menit ke-56, Lloris kembali menjadi pahlawan tuan rumah. Dia menggagalkan peluang tim tamu

Pogba menyerang sayap kiri dan melepaskan umpan silang. Wan-Bissaka menerima bola di sayap kanan dan kembali ke McTominay. Pemain asal Skotlandia itu melakukan upaya ke arah gawang, tetapi Lloris mengalahkannya.

Fred Setelah Menjebol Gawang Spurs

How it feels to score your first #PL goal since 2018 🔴#TOTMUN pic.twitter.com/c7w76KzlwF