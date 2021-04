UEFA Konfirmasi Stadion Olimpico Roma Tuan Rumah Piala Eropa 2020

Roma, Beritasatu.com - Stadion Olimpico Roma dipilih menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan Piala Eropa 2020 (Euro 2020) setelah pemerintah Italia menjamin kehadiran setidaknya 25% penonton.

Roma sebelumnya menjadi satu dari empat (dari total 12 kota tuan rumah) yang terancam batal menjadi tuan rumah karena tidak dapat memberikan jaminan bahwa penonton akan diizinkan masuk mengingat situasi Covid-19 yang sedang berlangsung.

"Pihak berwenang telah menjamin setidaknya 25% dari kapasitas stadion akan terisi," kata UEFA.

Namun setelah mendapat jaminan kehadiran penonton, UEFA mengonfirmasi Roma sebagai salah satu kota tuan rumah.

Tiga kota lainnya yaitu Munich, Bilbao dan Dublin memiliki waktu hingga 19 April untuk memberikan UEFA informasi tambahan tentang rencana mereka untuk penonton.

Roma akan menjadi tuan rumah pertandingan pembukaan turnamen, antara Turki dan Italia, pada 11 Juni. Kota tersebut juga juga dipilih untuk menjadi tuan rumah pertandingan grup Italia lainnya melawan Swiss dan Wales, serta perempat final.

