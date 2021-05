Bertemu Markas Crystal Palace, Manchester City Dekati Gelar Juara

Sabtu, 1 Mei 2021 | 12:56 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Preview Crystal Palace vs Manchester City. (Foto: B1/Muhammad Reza)

London, Beritasatu.com – Manchester City semakin mendekati gelar juara Premier League 2020/2021 saat bertandang ke markas Crystal Palace, Sabtu (1/5/2021). Pasukan asuhan pelatih Josep Guardiola hanya membutuhkan dua kemenangan tambahan untuk memastikan trofi kampiun Premier League.

Kemenangan bagi The Citizens di kandang The Palace membuat Manchester City hanya memerlukan tiga angka tambahan – yang tidak mungkin dikejar Manchester United yang saat ini berada di posisi kedua. The Citizens bahkan bisa memastikan gelar juara pada pekan ini apabila Setan Merah dipermalukan Liverpool pada pertandingan hari Minggu (2/5/2021) besok.

BACA JUGA Tanpa Striker, Manchester City Kalahkan PSG di Paris

Jika The Citizens mampu mengoleksi gelar juara Premier League musim ini maka gelar tersebut menjadi yang ketiga dalam kurun waktu empat tahun.

Bagi Crystal Palace, mendekati akhir musim The Eagles justru tampil melempem. Setelah tampil baik di awal musim, pasukan asuhan pelatih Roy Hodgson ini hanya meraih satu kemenangan dari tujuh pertandingan terakhir mereka. Dengan tabungan 11 angka dari zona degradasi, Crystal Palace diprediksi bakal mengamankan status sebagai anggota Premier League musim depan sehingga praktis mereka akan bermain aman hingga akhir musim.

BACA JUGA Manchester City Sabet Juara Piala Liga Keempat Secara Beruntun

The Citizens memang masih memiliki pertandingan penting pada tengah pekan menghadapi Paris Saint-Germain pada semifinal leg kedua Liga Champions. Kendati begitu The Citizens masih memiliki pasukan yang cukup mumpuni guna mengatasi perlawanan Crystal Palace dan menabung angka guna mengamankan gelar juara pada musim ini.

Crystal Palace vs Manchester City

Premier League 2020/2021, pekan ke-34, Sabtu (1/5/2021)

Stadion Selhurst Park, London

Wasit: David Coote

Perkiraan pemain:

Crystal Palace (4-4-2):

Guaita

Ward, Kouyate, Dann, Aanholt

Ayew, Milivojevic, Riedewald, Eze

Benteke, Zaha

Pelatih: Roy Hodgson

Manchester City (4-2-3-1):

Ederson

Cancelo, Garcia, Laporte, Ake

Rodrigo, Fernandinho

Sterling, Silva, Jesus

Aguero

Pelatih: Josep Guardiola

Lima pertandingan terakhir Crystal Palace:

08/03/21 Tottenham Hotspur 4 – 1 Crystal Palace

13/03/21 Crystal Palace 1 – 0 West Bromwich Albion

06/04/21 Everton 1 – 1 Crystal Palace

10/04/21 Crystal Palace 1 – 4 Chelsea

27/04/21 Leicester City 2 – 1 Crystal Palace

Lima pertandingan terakhir Manchester City:

15/04/21 Borussia Dortmund 1 – 2 Manchester City

17/04/21 Chelsea 1 – 0 Manchester City

22/04/21 Aston Villa 1 – 2 Manchester City

25/04/21 Manchester City 1 – 0 Tottenham Hotspur

29/04/21 Paris Saint-Germain 1 – 2 Manchester City

Lima pertemuan terakhir:

18/01/21 Manchester City 4 – 0 Crystal Palace

18/01/20 Manchester City 2 – 2 Crystal Palace

19/10/19 Crystal Palace 0 – 2 Manchester City

14/04/19 Crystal Palace 1 – 3 Manchester City

22/12/18 Manchester City 2 – 3 Crystal Palace

Sumber: Who Scored