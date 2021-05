Juara Serie A, Inter Pasang Tagar #IMScudetto

Milan, Beritasatu.com - Inter merayakan gelar Serie A ke-19 mereka dan telah membagikan pesan untuk para penggemar agar merayakan sukses ini secara bertanggung jawab.

Nerazzurri telah memenangkan gelar Serie A pertama mereka dalam 11 tahun berkat hasil imbang 1-1 Sassuolo melawan Atalanta, Minggu (2/5/2021). Sehari sebelumnya, Inter menaklukkan Crotone, 2-0.

#IMScudetto adalah tagar yang dipilih Inter untuk merayakan gelar juara di media sosial.

Itu mengingat kampanye yang diluncurkan pada bulan Maret ketika klub mengubah lencananya.

Pasukan Antonio Conte telah mengumpulkan 82 poin dalam 34 pertandingan dan telah memastikan gelar Scudetto ke-19 dalam sejarah klub dengan empat pertandingan tersisa.

Juventus menjadi klub Serie A pertama yang memberi selamat kepada Inter atas gelar juara sementara Nerazzurri membagikan pesan untuk para penggemar mereka.

“Sekarang adalah waktu untuk merayakan, untuk semua Penggemar Inter. Sebuah kegembiraan terpancar yang kami undang untuk Anda ungkapkan dengan cara yang paling bertanggung jawab: kami juga juara dalam hal ini, ”tulis sebuah posting Twitter.

Penggemar Inter berkumpul di pusat Piazzale Duomo di Milan untuk merayakan sukses mereka.

Now is the time to celebrate, for all #InterFans. An emanating joy that we invite you to express in the most responsible way possible: we are champions in this too!#IMScudetto #IMInter #ForzaInter pic.twitter.com/2S9oM9o97j