Inter Juara Serie A, Juventus Tim Pertama Ucapkan Selamat

Turin, Beritasatu.com - Juventus adalah klub Serie A pertama yang memberi selamat kepada Inter atas kemenangan gelar Serie A, Minggu (2/5/2021).

Si Nyonya Tua telah memenangkan sembilan gelar domestik berturut-turut sebelumnya dan gagal meneruskannya menjadi 10 dengan Andrea Pirlo di sebagai pelatih.

Antonio Conte telah memulai siklus kemenangan Juventus pada 2011-12 dan mengakhiri dominasi Bianconeri musim ini.

“Kerja bagus untuk Inter memenangkan gelar Serie A 2020-21,” tulis Bianconeri di Twitter.

Juventus menghadapi Udinese di Dacia Arena hari ini mulai pukul 23.00 WIB.

Ucapan Selamat Juve untuk Inter

Well done to @Inter_en on winning the 2020/21 Serie A title.

Federico Bernardeschi menjadi starter Adrien Rabiot dengan Weston McKennie di lini tengah.

Paulo Dybala dan Cristiano Ronaldo menjadi pemain inti di lini depan.

Presiden Juventus Andrea Agnelli juga mengucapkan selamat kepada rekannya Steven Zhang melalui postingan Twitter.

“Bagus Steven! Senang untuk Anda dan bangga menjadi lawan setia Anda di lapangan dan teman di luar lapangan. Kami akan kembali," tulis sang pentolan Juventus.

Ucapan Selamat dari Andrea Agnelli

Well done Steven! Happy for you and proud of being your loyal opponent on the pitch and friend off the pitch.

We’ll be back...@inter