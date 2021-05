Jose Mourinho Resmi Jadi Pelatih AS Roma

Roma, Beritasatu.com - Tidak perlu waktu lama buat Jose Mourinho untuk menganggur selepas dipecat sebagai pelatih Tottenham Hotspur. Pelatih asal Portugal itu kini resmi diumumkan sebagai pelatih baru AS Roma.

Kabar ini disampaikan langsung AS Roma lewat akun twitter.

𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🤝



The club are delighted to announce an agreement has been reached with Jose Mourinho for him to become our new head coach ahead of the 2021-22 season.

