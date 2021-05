AS Roma Ikat Mourinho dengan Kontrak 3 Tahun

Roma, Beritasatu.com - Setelah mengumumkan lewat twitter, petinggi AS Roma akhirnya memberikan pernyataan terkait keputusan menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih tim mulai musim depan. Roma mengikat Mourinho dengan kontrak selama tiga tahun atau hingga 30 Juni 2024.

Mantan pelatih Inter Milan, Real Madrid, Chelsea dan Tottenham Hotspur itu akan menggantikan rekan senegaranya, Paulo Fonseca yang akan meninggalkan Roma pada akhir musim ini. Mourinho kembali ke Italia dimana dia pernah sukses membawa Inter Milan meraih treble pada 2010.

Pelatih berusia 58 tahun itu juga memenangkan Liga Champions bersama Porto pada 2004, tiga gelar Liga Premier bersama Chelsea dan La Liga bersama Real Madrid pada 2012.

"Kami sangat senang dan gembira menyambut Jose Mourinho ke dalam keluarga AS Roma," kata presiden klub Dan Friedkin.

"Seorang juara hebat yang telah memenangkan trofi di setiap level, Jose akan memberikan kepemimpinan dan pengalaman yang luar biasa untuk proyek ambisius kami. Penunjukan Jose merupakan langkah besar dalam membangun budaya kemenangan jangka panjang dan konsisten di seluruh klub."

"After meetings with the ownership, I immediately understood their ambitions for Roma. Together we want to build a winning project.



β€œThe incredible passion of the fans convinced me to accept the job. I can't wait to start next season. Daje Roma!"



πŸ’¬ - 𝑱𝒐𝒔𝒆́ π‘΄π’π’–π’“π’Šπ’π’‰π’